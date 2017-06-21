Сценарий «Силы» напишет Дэвид Мамет

Дэвида Мамета («Ганнибал», «Ронин», «Красный пояс», «Неприкасаемые») пытаются привлечь к экранизации романа Дона Уинслоу «Сила» ("Force"). В настоящее время он ведёт переговоры со студией 20th Century Fox. Режиссёр фильма — Джеймс Мангольд.

В центре сюжета — нью-йоркский полицейский Денни Мэлоун, суперпрофессионал, отмеченный наградами сержант и прирождённый лидер. Мэлоун и его команда "Da Force" считаются самыми умными, жёсткими, быстрыми, храбрыми и крутыми — настоящая элита с неограниченными полномочиями в войне с бандитами и торговлей оружием и наркотиками. Вот уже 18 лет он находится на передовой, защищая город от преступников и коррупционеров, но только он и его ребята знают, что Денни Мэлоун — грязный коп. Вместе со своей командой он разжился миллионами долларов на самой громкой героиновой операции в истории города. Теперь Мэлоун загнан в расставленную ФБР ловушку и чтобы выжить должен пройтись по тонкой линии между изменой братьев по оружию, партнёров, работой, семьёй и любимой женщиной. И всё это на фоне разгорающегося в городе расового пожарища, который может погубить их всех.

В производстве фильма принимает участие Ридли Скотт через Scott Free Productions, его партнёр по продюсированию Майкл Шефер, а также Шейн Салерно для компании The Story Factory.

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