Марк Гэтисс и Стивен Моффат берутся за разработку «Дракулы» для ТВ

Шоураннеры «Шерлока» Марк Гэтисс и Стивен Моффат возьмутся за разработку не менее популярного литературного персонажа — Дракулу. В настоящее время проект обсуждается с телекомпанией ВВС. Продюсером сериала выступает партнёрша дуэта по «Шерлоку» — Сью Верчью.

«Дракула» — самый известный готический роман ирландского писателя Брэма Стокера, опубликованный в 1897 году. Его главный герой — вампир-аристократ. Однако нас, по всей видимости, ждёт не совсем тот Дракула, или совсем не тот, к образу которого нас приучили многочисленные экранизации. Неясно пока и время, в котором развернутся основные события. Вполне возможно, что Гэтисс и Моффат перенесут действие в наши дни. А вот формат сериала, похоже, будет таким же, как и у «Шерлока» — по две-три полуторачасовые серии за сезон.

Интересно, что Марку Гэтиссу в прошлом году довелось сыграть Дракулу в сатирической постановке на театральной сцене. Он также признался в нежных чувствах к одноимённому фильму ужасов 1958 года, где знаменитого вампира сыграл легендарный Кристофер Ли, а Ван Хельсинга — Питер Кушинг.

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