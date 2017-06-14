Мишель Монахан и Мартин Фриман

Мишель Монахан возвращается в фильм «Миссия невыполнима 6»

«Миссия невыполнима 6» в разгар съёмочного процесса пополнилась ещё одной актрисой. Мишель Монахан повторит роль Джулии, жены главного героя, которую она играла в третьей и четвёртой частях франшизы. Остальные роли в фильме исполняют: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Алек Болдуин, Генри Кэвилл, Анджела Бассетт, Ванесса Кирби и Шон Харрис.

В третьей картине Джулия выходит замуж за Итана Ханта, который решил, наконец, зажить обычной тихой жизнью, зарабатывая подготовкой курсантов. Она ничего не знает про его «другую работу», однако очень скоро её похищает крупнейший в мире нелегальный торговец оружием, потребовавший взамен женщины выкрасть у китайцев сверхсекретную военную разработку. В четвёртой части состоялась фальшивая смерть Джулии, чтобы сохранить её жизнь. Детали текущего проекта и роль в нём жены Ханта нам неизвестны.

Снимает картину Кристофер Маккуорри по своему собственному сценарию. Напомним, что он также является первым режиссёром в истории франшизы, который руководит съёмками повторно. Предыдущий фильм с подзаголовком «Племя изгоев» снимал тоже Маккуорри.

Том Круз, помимо съёмок в фильме, традиционно выступает его продюсером. Релиз шестой «Миссии» состоится 27 июля 2018 года.

Теле-сериал «Потерянный рай» от Мартина Фримана

Мартин Фриман поучаствует в создании сериала «Потерянный рай» ("Paradise Lost") по одноимённому эпическому произведению английского поэта, политического деятеля и мыслителя Джона Мильтона (1608-1674).

Написанная в десяти книгах поэма рассказывает о масштабной войне между архангелом Михаилом и Люцифером и трёх главных сражениях: на небесах, в Аду и в Раю.

Долгое время студия Legendary Pictures пыталась сделать из средневекового произведения впечатляющий экшен-фильм. Проект так и не состоялся из-за постоянно растущего бюджета на постановку. Одним из его режиссёров числился Алекс Пройас.

Продюсер сериала Лоуренс Боуэн считает, что сейчас настало наиболее удачное время для подобной экранизации. Сюжет поэмы похож на библейскую «Игру престолов», которая переносит читателя в мир политических интриг, междоусобных войн и невероятного насилия.

По мнению Фримана, который выступает исполнительным продюсером сериала, «Потерянный рай» — захватывающая и удивительно современная эпопея. Он абсолютно уверен в успехе своей затеи. Будет ли актёр сниматься в сериале пока неизвестно. В его производстве принимает участие компания Dancing Ledge Productions.

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