  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  
Кинотавр 2017: фоторепортаж

Мишель Монахан и Мартин Фриман

Киноблог » Вести с полей » 14 июня 2017, 15:41:57
Написать комментарий

Мишель Монахан возвращается в фильм «Миссия невыполнима 6»

Мишель Монахан

«Миссия невыполнима 6» в разгар съёмочного процесса пополнилась ещё одной актрисой. Мишель Монахан повторит роль Джулии, жены главного героя, которую она играла в третьей и четвёртой частях франшизы. Остальные роли в фильме исполняют: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Алек Болдуин, Генри Кэвилл, Анджела Бассетт, Ванесса Кирби и Шон Харрис.

В третьей картине Джулия выходит замуж за Итана Ханта, который решил, наконец, зажить обычной тихой жизнью, зарабатывая подготовкой курсантов. Она ничего не знает про его «другую работу», однако очень скоро её похищает крупнейший в мире нелегальный торговец оружием, потребовавший взамен женщины выкрасть у китайцев сверхсекретную военную разработку. В четвёртой части состоялась фальшивая смерть Джулии, чтобы сохранить её жизнь. Детали текущего проекта и роль в нём жены Ханта нам неизвестны.

Снимает картину Кристофер Маккуорри по своему собственному сценарию. Напомним, что он также является первым режиссёром в истории франшизы, который руководит съёмками повторно. Предыдущий фильм с подзаголовком «Племя изгоев» снимал тоже Маккуорри.

Том Круз, помимо съёмок в фильме, традиционно выступает его продюсером. Релиз шестой «Миссии» состоится 27 июля 2018 года.

Теле-сериал «Потерянный рай» от Мартина Фримана

Мартин Фриман

Мартин Фриман поучаствует в создании сериала «Потерянный рай» ("Paradise Lost") по одноимённому эпическому произведению английского поэта, политического деятеля и мыслителя Джона Мильтона (1608-1674).

Написанная в десяти книгах поэма рассказывает о масштабной войне между архангелом Михаилом и Люцифером и трёх главных сражениях: на небесах, в Аду и в Раю.

Долгое время студия Legendary Pictures пыталась сделать из средневекового произведения впечатляющий экшен-фильм. Проект так и не состоялся из-за постоянно растущего бюджета на постановку. Одним из его режиссёров числился Алекс Пройас.

Продюсер сериала Лоуренс Боуэн считает, что сейчас настало наиболее удачное время для подобной экранизации. Сюжет поэмы похож на библейскую «Игру престолов», которая переносит читателя в мир политических интриг, междоусобных войн и невероятного насилия.

По мнению Фримана, который выступает исполнительным продюсером сериала, «Потерянный рай» — захватывающая и удивительно современная эпопея. Он абсолютно уверен в успехе своей затеи. Будет ли актёр сниматься в сериале пока неизвестно. В его производстве принимает участие компания Dancing Ledge Productions.

Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/14/5219.shtml
Написать комментарий:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 
Смотрите также:
Алисия Викандер, Бен Уитли, Генри Кэвилл, Том Харди, Эндрю Доминик, Джеймс Мангольд и Малин Акерман
«Тёмная вселенная», "Uncharted", Оливер Стоун, Сэм Мендес и Джосс Уэдон
«Хеллбой», «Грань будущего 2», Ванесса Редгрейв, Джонни Депп, Джефф Бриджес, Дайан Лейн и Лайам Нисон
Кинокасса России: 8-12 июня, «Мумия» не встречает преград
Ролики россыпью: «Чёрная пантера», «Убийство в Восточном экспрессе», «Сделано в Америке», «Удача Логана»
Раздел Вести с полей
Энтони и Джо Руссо, Генри Селик, «Лютер 5» и «Гонки Пушечное ядро» | 13/06
Кастинг во второй сезон сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» и продление его на третий | 10/06
«Годзилла: Король монстров», Джон Хэмм, Форест Уитакер и Тео Джеймс | 09/06
Даг Лиман, Дженнифер Коннелли, Джеймс Мангольд и Николас Кейдж | 08/06
София Бутелла, Хауме Кольет-Серра, Сара Полсон, Боб Оденкирк, Элисон Бри, Дэвид Кросс и Майкл Штульбарг | 07/06
Также в блоге:
Кинокасса России: 8-12 июня, «Мумия» не встречает преград » Бокс-офис » 13/06
Ролики россыпью: «Чёрная пантера», «Убийство в Восточном экспрессе», «Сделано в Америке», «Удача Логана» » Ссылка дня » 12/06
Бокс-офис США: 9-11 июня, «Чудо-женщина» доминирует » Бокс-офис » 11/06
5 лучших роликов недели: видеоигры с E3 и Дэвид Финчер » Ссылка дня » 11/06
Кинокасса России: 1-4 июня, «Пираты» давят «Чудо-женщину» » Бокс-офис » 06/06
Кинозвёзды в новостях
Николь Кидман
Джулианна Мур
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Кирстен Данст
Марион Котийяр
Уилл Смит
Джессика Честейн
Кристен Стюарт
Тильда Свинтон
Педро Альмодовар
Джейк Гилленхааль
Том Круз
Эль Фэннинг
Чхан Вук Парк
Джонни Депп


Обновления
Мишель Монахан возвращается в фильм «Миссия невыполнима 6»
«Миссия невыполнима 6» в разгар съёмочного процесса пополнилась ещё одной актрисой...
Теле-сериал «Потерянный рай» от Мартина Фримана
Мартин Фриман поучаствует в создании сериала «Потерянный рай» по одноимённому эпическому произведению английского поэта...
Трейлеры, кадры, постеры:

Матильда
» Трейлер 3

Коматозники, Flatliners new
постеров: 1, кадров: 2
» Русский трейлер
» Трейлер

Планета обезьян: Война
Планета обезьян: Война, War for the Planet of the Apes
Прокат в России: 13 июля 2017 года
» TV-ролик 2
» Русский отрывок

Дюнкерк
Дюнкерк, Dunkirk
Прокат в России: 20 июля 2017 года
кадров: +20
» TV-ролик 4
» TV-ролик 3
» TV-ролик 2
» TV-ролик

Детройт, Detroit
» TV-ролик

13 июня, вторник
Кинокасса России: 8-12 июня, «Мумия» не встречает преград
Если у себя дома главная премьера минувшей недели быстро отправилась ко дну, то отечественному зрителю комбинации Тома Круза...

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Галерея: Кинотавр 2017
7 июня в Сочи фильмом Павла Чухрая «Холодное танго» начал свою работу 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»

Карточный домик: Сезон 5: Андервуд и Андервуд
Суровое лицо Клер и обещание Андервуда её убить не мешает ощущению, что сериал исчерпал себя, осталось им задушить друг друга в объятиях

Мумия: Хороня заживо
В конце ты хочешь получить ещё десять таких фильмов. Прямо сейчас. За любые деньги. Но в кинотеатрах такие вещи больше не прокатывают

Его собачье дело: А мне все равно
Чтобы сделать умную, смешную комедию про героя нуара, нужно приложить некие усилия, а об этом авторам никто не сказал

Время псов: Бегом от сюжета
Уортингтон — никак не Дэймон, чтобы наделять хмурого ассассина внутренней жизнью
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Кинотавр 2017, фоторепортаж . «Мумия», рецензия . «Его собачье дело», рецензия . «Чудо-женщина», рецензия . «Время псов», отзыв . «Нелюбовь», рецензия . «Пираты Карибского моря 5», рецензия . «Чужой: Завет», рецензия . «Твин Пикс», отзыв . Сериал «Карточный домик», отзыв . Каннский кинофестиваль, фото . Главные сериалы лета, анонс .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Тачки 3", "Мумия", "Чудо-женщина", "Пираты Карибского моря 5", "Очень плохие девчонки", "Весь этот мир", "Орбита 9", "Спасатели Малибу"
Новинки кино 2017: "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Планета обезьян: Война", "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   