Дэниел Дэй-Льюис объявил о завершении актёрской карьеры

Легендарный британский актёр Дэниел Дэй-Льюис, единственный в истории Американской киноакадемии удостоенный трёх премий «Оскар» за лучшую мужскую роль, объявил о завершении своей карьеры. Ранее актёр неоднократно пытался уйти из кино и зачастую снимался с большими перерывами. Он переиграл множество героев и антигероев от президентов и тиранов до бизнесменов и художников и неоднократно работал с лучшими режиссёрами современного кинематографа — Мартином Скорсезе, Стивеном Спилбергом, Джимом Шериданом.

В 1990-х годах Дэй-Льюис уже бросал кинематограф, посвятив себя деревообработке и обувному ремеслу. Его возвращение состоялось в 2002 году для драмы Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка», куда его с большим трудом уговорили вернуться режиссёр, исполнитель второй главной роли Леонардо ди Каприо и продюсер Харви Вайнштейн. После съёмок в картине о также заявлял о желании уйти из кино, но ограничился лишь большим перерывом.

Представительница Дэй-Льюиса заявила, что актёр «очень благодарен всем коллегам и зрителям за многолетнюю поддержку. Решение было принято по личным мотивам и ни он, ни его представители более не будут давать по этому поводу никаких разъяснительных комментариев».

Его последнее появление в актёрском качестве состоится в фильме «Призрачная нить» ("Phantom Thread") режиссёра Пола Томаса Андерсона, у которого он ранее снимался в драме «Нефть» и получил за эту работу своего второго «Оскара». Картина выходит в прокат на католическое Рождество, в декабре. Она расскажет драматическую историю из мира высокой моды, которая происходит в Лондоне в 1950-х годах за кулисами бизнеса.

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