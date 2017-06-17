«Очень странные дела 2», Бен Кингсли и Дайана Крюгер

«Очень странные дела», обновление

Шон Леви, один из режиссёров и продюсер мистического сериала от Netflix «Очень странные дела», занимающийся вместе с авторами проекта Мэттом и Россом Дафферами монтированием отснятого материала, высказал несколько мыслей по поводу второго сезона.

Как мы помним из его прошлых обещаний, продолжение будет куда мрачнее первого сезона, и сейчас Леви подтверждает это. Кроме того, в англоязычном интернете на фанатских форумах поднялась настоящая буря относительно судьбы похищенной монстром старшеклассницы Барб — полноватой и некрасивой подружки Нэнси Уилер. Фанаты требуют вернуть девушку, ведь Уилла вернули. Более того, про неё спрашивают у режиссёра и многие знаменитости, которых он встречает на различных мероприятиях. Однако Леви непреклонен:

«Мы не собираемся идти на поводу у фанатов и не вернём погибшую школьницу только потому, что она любимица интернета. То, что мы делаем во втором сезоне, разочарует наших поклонников. Мы не собираемся малодушно обслуживать их список пожеланий, но постараемся рассказать историю правильно».

Он также добавил, что в городок Хоукинс, где начинаются странные происшествия в первом сезоне, придут страшные времена и люди окажутся в ещё большей опасности. Но несмотря на всю мрачность, в продолжении «больше сердца».

Напомним читателю, что в сезоне заявлено девять серий. События происходят в 1984 году, на год позднее первого сезона. В центре сюжета — приключения компании подростков и тайны загадочной лаборатории Министерства энергетики. Кроме того, история обогатится четырьмя новыми участниками, другим городом и новыми движущими силами. Все, дожившие до финала персонажи, вернутся.

С точки зрения затрат и кинематографичности 2 сезон намного амбициознее. Его показ состоится на Netflix 31 октября.

Бен Кингсли сыграет военного преступника в драме «Финал операции»

Бен Кингсли подписался на роль нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана в историческую драму в духе «Операции Арго» и «Мюнхена» —«Финал операции» ("Operation Finale"). Главную роль в картине сыграет Оскар Айзек.

В центре сюжета — глава оперативного отдела израильской разведки «Моссад» Питер Малкин (Айзек), семья которого была уничтожена нацистами во время Второй мировой войны в рамках этнической чистки. В 1960 году Малкин лично осуществил захват нацистского преступника Адольфа Эйхмана, одного из главных «архитекторов» холокоста, непосредственно отвечающего за массовое уничтожение евреев. После войны Эйхман бежал от суда в Аргентину. Там его выследили агенты «Моссада», схватили и вывезли в Израиль, где он предстал перед судом и впоследствии был казнён.

Сценарий к фильму написал Мэттью Ортон, режиссёр — Крис Вайтц, продюсеры: Брайан Кавано-Джонс и Фред Бергер («Ла-Ла Ленд») для компании Automatik, а также Оскар Айзек и Джейсон Спайр для Inspire Entertainment. Съёмки начнутся этой осенью в Аргентине.

Дайан Крюгер получила роль ведьмы в «Марвенколе»

Дайан Крюгер получила роль в фильме Роберта Земекиса с рабочим названием «Марвенкол» ("Marwencol"). Также в картине снимаются: Стив Карелл, Лесли Манн, Жанель Моне («Скрытые фигуры») и Эйса Гонсалес.

В основе проекта — одноимённый документальный фильм 2010 года, рассказывающий историю фотографа и художника Марка Хоганкэмпа, провалившегося в девятидневную кому после жестокого избиения. Когда он очнулся, то практически ничего не помнил. В качестве терапии, на которую у него не было средств, Марк изобрёл собственную. Во дворе дома он построил вымышленный кукольный мир Марвенкол, представляющий собой бельгийскую деревню времён Второй мировой войны, и населил её фигурками всех, кто его окружал, включая себя, свою жену, друзей и даже избивших его подростков. Временами он сбегал в этот вымышленный мир, где разыгрывал различные сценарии со своими куклами и фиксировал всё это на фото и видеокамеру, что в итоге действительно помогло Марку восполнить часть утраченных воспоминаний и максимально адаптироваться в жизни.

Марка сыграет Стив Карелл, Жанель Моне и Эйса Гонсалес — будут играть жительниц деревни, а Дайана Крюгер примерит на себя роль бельгийской ведьмы по имени Дея Торис, которая воскрешает главного героя каждый раз, когда его убивают нацисты. Лесли Манн сыграет женщину, которая интересуется работой Марка.

Сценарий к фильму писали Земекис и Кэролайн Томпсон, продюсеры: Земекис, Джек Рапке, Стив Старки и Черилейн Мартин.

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