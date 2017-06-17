  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  
Кинотавр 2017: фоторепортаж

«Очень странные дела 2», Бен Кингсли и Дайана Крюгер

Киноблог » Вести с полей » 17 июня 2017, 16:28:43
Написать комментарий

«Очень странные дела», обновление

Шон Леви, Милли Бобби Браун

Шон Леви, один из режиссёров и продюсер мистического сериала от Netflix «Очень странные дела», занимающийся вместе с авторами проекта Мэттом и Россом Дафферами монтированием отснятого материала, высказал несколько мыслей по поводу второго сезона.

Как мы помним из его прошлых обещаний, продолжение будет куда мрачнее первого сезона, и сейчас Леви подтверждает это. Кроме того, в англоязычном интернете на фанатских форумах поднялась настоящая буря относительно судьбы похищенной монстром старшеклассницы Барб — полноватой и некрасивой подружки Нэнси Уилер. Фанаты требуют вернуть девушку, ведь Уилла вернули. Более того, про неё спрашивают у режиссёра и многие знаменитости, которых он встречает на различных мероприятиях. Однако Леви непреклонен:

«Мы не собираемся идти на поводу у фанатов и не вернём погибшую школьницу только потому, что она любимица интернета. То, что мы делаем во втором сезоне, разочарует наших поклонников. Мы не собираемся малодушно обслуживать их список пожеланий, но постараемся рассказать историю правильно».

Он также добавил, что в городок Хоукинс, где начинаются странные происшествия в первом сезоне, придут страшные времена и люди окажутся в ещё большей опасности. Но несмотря на всю мрачность, в продолжении «больше сердца».

Напомним читателю, что в сезоне заявлено девять серий. События происходят в 1984 году, на год позднее первого сезона. В центре сюжета — приключения компании подростков и тайны загадочной лаборатории Министерства энергетики. Кроме того, история обогатится четырьмя новыми участниками, другим городом и новыми движущими силами. Все, дожившие до финала персонажи, вернутся.

С точки зрения затрат и кинематографичности 2 сезон намного амбициознее. Его показ состоится на Netflix 31 октября.

Бен Кингсли сыграет военного преступника в драме «Финал операции»

Бен Кингсли

Бен Кингсли подписался на роль нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана в историческую драму в духе «Операции Арго» и «Мюнхена»«Финал операции» ("Operation Finale"). Главную роль в картине сыграет Оскар Айзек.

В центре сюжета — глава оперативного отдела израильской разведки «Моссад» Питер Малкин (Айзек), семья которого была уничтожена нацистами во время Второй мировой войны в рамках этнической чистки. В 1960 году Малкин лично осуществил захват нацистского преступника Адольфа Эйхмана, одного из главных «архитекторов» холокоста, непосредственно отвечающего за массовое уничтожение евреев. После войны Эйхман бежал от суда в Аргентину. Там его выследили агенты «Моссада», схватили и вывезли в Израиль, где он предстал перед судом и впоследствии был казнён.

Сценарий к фильму написал Мэттью Ортон, режиссёр — Крис Вайтц, продюсеры: Брайан Кавано-Джонс и Фред Бергер («Ла-Ла Ленд») для компании Automatik, а также Оскар Айзек и Джейсон Спайр для Inspire Entertainment. Съёмки начнутся этой осенью в Аргентине.

Дайан Крюгер получила роль ведьмы в «Марвенколе»

Дайан Крюгер

Дайан Крюгер получила роль в фильме Роберта Земекиса с рабочим названием «Марвенкол» ("Marwencol"). Также в картине снимаются: Стив Карелл, Лесли Манн, Жанель Моне («Скрытые фигуры») и Эйса Гонсалес.

В основе проекта — одноимённый документальный фильм 2010 года, рассказывающий историю фотографа и художника Марка Хоганкэмпа, провалившегося в девятидневную кому после жестокого избиения. Когда он очнулся, то практически ничего не помнил. В качестве терапии, на которую у него не было средств, Марк изобрёл собственную. Во дворе дома он построил вымышленный кукольный мир Марвенкол, представляющий собой бельгийскую деревню времён Второй мировой войны, и населил её фигурками всех, кто его окружал, включая себя, свою жену, друзей и даже избивших его подростков. Временами он сбегал в этот вымышленный мир, где разыгрывал различные сценарии со своими куклами и фиксировал всё это на фото и видеокамеру, что в итоге действительно помогло Марку восполнить часть утраченных воспоминаний и максимально адаптироваться в жизни.

Марка сыграет Стив Карелл, Жанель Моне и Эйса Гонсалес — будут играть жительниц деревни, а Дайана Крюгер примерит на себя роль бельгийской ведьмы по имени Дея Торис, которая воскрешает главного героя каждый раз, когда его убивают нацисты. Лесли Манн сыграет женщину, которая интересуется работой Марка.

Сценарий к фильму писали Земекис и Кэролайн Томпсон, продюсеры: Земекис, Джек Рапке, Стив Старки и Черилейн Мартин.

Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/17/5222.shtml
Написать комментарий:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 
Раздел Вести с полей
Кевин Смит и «Горбун» | 16/06
«Отель Континенталь», «Люди Икс: Тёмный Феникс» и Дакота Джонсон | 15/06
Мишель Монахан и Мартин Фриман | 14/06
Энтони и Джо Руссо, Генри Селик, «Лютер 5» и «Гонки Пушечное ядро» | 13/06
Кастинг во второй сезон сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» и продление его на третий | 10/06
Также в блоге:
Кинокасса России: 8-12 июня, «Мумия» не встречает преград » Бокс-офис » 13/06
Ролики россыпью: «Чёрная пантера», «Убийство в Восточном экспрессе», «Сделано в Америке», «Удача Логана» » Ссылка дня » 12/06
Бокс-офис США: 9-11 июня, «Чудо-женщина» доминирует » Бокс-офис » 11/06
5 лучших роликов недели: видеоигры с E3 и Дэвид Финчер » Ссылка дня » 11/06
Кинокасса России: 1-4 июня, «Пираты» давят «Чудо-женщину» » Бокс-офис » 06/06
Кинозвёзды в новостях
Николь Кидман
Джулианна Мур
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Кирстен Данст
Джессика Честейн
Марион Котийяр
Уилл Смит
Кристен Стюарт
Тильда Свинтон
Педро Альмодовар
Том Круз
Джейк Гилленхааль
Эль Фэннинг
Чхан Вук Парк
Джонни Депп


Обновления
«Очень странные дела», обновление
Шон Леви, один из режиссёров и продюсер мистического сериала от Netflix «Очень странные дела», занимающийся вместе с авторами проекта Мэттом и Россом Дафферами...
Бен Кингсли сыграет военного преступника в драме «Финал операции»
Бен Кингсли подписался на роль нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана в историческую драму в духе «Операции Арго» и «Мюнхена» —«Финал операции». Главную...
Дайан Крюгер получила роль ведьмы в «Марвенколе»
Дайан Крюгер получила роль в фильме Роберта Земекиса с рабочим названием «Марвенкол»...

16 июня, пятница

Новости кино:
ММКФ объявил состав жюри и программу
Организаторы 39го Московского международного кинофестиваля объявили фильмы открытия и закрытия, окончательный состав жюри и список участников конкурсной программы...
Кевин Смит приступил к съёмкам хоррор-антологии
Режиссёр Кевин Смит, обещавший нам в мае 2014 года приступить к съёмкам «Клерков 3»; весной 2015-го подтвердивший...
У «Заклятия» появится третий спин-офф
Очередной призрак хоррор-франшизы Джеймса Вана «Заклятие» получит сольный фильм...
Трейлеры, кадры, постеры:

Ветреная река, Wind River
» Русский трейлер
» Отрывок

Планета обезьян: Война
Планета обезьян: Война, War for the Planet of the Apes
Прокат в России: 13 июля 2017 года
» Русские отрывки
» TV-ролик 2
» Русский отрывок

Выстрел в пустоту, Shot Caller new
постеров: 1, кадров: 5
» Русский трейлер
» Трейлер

Окджа, Okja
» Трейлер 2

15 июня, четверг

Новости кино:
Умер актёр Алексей Баталов
15 июня в возрасте 88 лет ушёл из жизни легендарный советский актёр, народный артист СССР Алексей Баталов...
Телевизионный спин-офф «Джона Уика» расскажет про отель для киллеров
Режиссёр Чад Стахелски поделился некоторыми деталями о телевизионном спин-оффе «Джона Уика», получившем название «Отель Континенталь»...
Джессика Честейн договаривается об участии в «Тёмном Фениксе»
Джессика Честейн планирует сыграть злодейскую роль в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный Феникс»...
Дакота Джонсон и Брюс Дерн сыграют в драме "Peanut Butter Falcon"
Дакота Джонсон и Брюс Дерн сыграют неуказанные роли в драме "Peanut Butter Falcon". Ранее в проект зачислился Шиа Лабуф...
Трейлеры, кадры, постеры:

Снова дома, Home Again
» Трейлер 2

Детройт, Detroit
» Трейлер 2
» TV-ролик

Прощай, Кристофер Робин, Goodbye Christopher Robin new
постеров: 1, кадров: 4
» Трейлер

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Тачки 3: Старость на колёсах

Мультфильм почти лишён юмора, если только не считать за него давно потерявшую свою свежесть игру слов на автомобильную тематику. Но реальная проблема в том, что на его месте не появляется ни толковой драмы, ни чувства приключения

Карточный домик: Сезон 5: Андервуд и Андервуд
Суровое лицо Клер и обещание Андервуда её убить не мешает ощущению, что сериал исчерпал себя, осталось им задушить друг друга в объятиях

Мумия: Хороня заживо
В конце ты хочешь получить ещё десять таких фильмов. Прямо сейчас. За любые деньги. Но в кинотеатрах такие вещи больше не прокатывают

Его собачье дело: А мне все равно
Чтобы сделать умную, смешную комедию про героя нуара, нужно приложить некие усилия, а об этом авторам никто не сказал

Время псов: Бегом от сюжета
Уортингтон — никак не Дэймон, чтобы наделять хмурого ассассина внутренней жизнью
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Кинотавр 2017, фоторепортаж . «Мумия», рецензия . «Тачки 3», рецензия . «Чудо-женщина», рецензия . «Время псов», отзыв . «Нелюбовь», рецензия . «Пираты Карибского моря 5», рецензия . «Чужой: Завет», рецензия . «Его собачье дело», рецензия . Сериал «Карточный домик», отзыв . Каннский кинофестиваль, фото . Главные сериалы лета, анонс .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Тачки 3", "Мумия", "Очень плохие девчонки", "Пираты Карибского моря 5", "Весь этот мир", "Чудо-женщина", "Орбита 9", "Спасатели Малибу"
Новинки кино 2017: "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Планета обезьян: Война", "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   