Райан Гослинг сыграет астронавта Нила Армстронга в фильме Дэмиена Шазелла «Первый человек»

Райан Гослинг официально становится главным исполнителем в биографической картине «Первый человек» ("First Man") об американском астронавте Ниле Армстронге, первым высадившимся на поверхность Луны. Режиссёр фильма — Дэмиен Шазелл. Он повторно возглавит съёмки с Гослингом после музыкального фильма «Ла-Ла Ленд», которому уже прочат награды на «Оскаре».

«Первый человек» был анонсирован ещё два года назад, причём сразу с Шазеллом у руля проекта. Сценарий к нему написал Джош Сингер («В центре внимания») по книге Джеймса Хэнсена «Первый человек: Жизнь Нила А. Армстронга» ("First Man: A Life of Neil A. Armstrong"), написанная при содействии NASA и семьи астронавта.

Нил Армстронг (1930 — 2012) в 1969 году в ходе космической экспедиции корабля «Аполлон-11» первым из людей ступил на поверхность Луны. До своего триумфа Армстронг служил в ВМФ США, участвовал в Корейской войне, с 1958 года был лётчиком-испытателем. С 1971 года преподавал в Университете Цинциннати. В 1970 году астронавт побывал в СССР в составе делегации НАСА.

Книга об астронавте основана на беседе с ним, продолжительностью более чем 50 часов. Автору книги также был предоставлен доступ к частным документам и семейному архиву Армстронга, которого наряду с успехом преследовали и тяжелейшие личные потери. В картине планируется рассказать о всех ключевых событиях в биографии Армстронга вплоть до его лунной экспедиции на «Аполлоне-11».

В производстве фильма принимает участие кинокомпания Universal Pictures и продюсеры: Вик Годфри и Марти Боуэн. Съёмки стартуют в начале 2017 года.

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