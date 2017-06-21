Дэймон Линделоф назначен шоураннером «Хранителей» для НВО

Дэймон Линделоф разрабатывает сериал для HBO «Хранители» ("Watchmen") по одноимённому комиксу Алана Мура и Дэйва Гиббонса 1980-х годов. Телеканал уже пытался экранизировать комикс и даже встречался для консультаций с Заком Снайдером, однако нынешний проект, как говорят, не связан с предыдущей попыткой. Линделоф выступает исполнительным продюсером и шоураннером многосерийного проекта, а также поучаствует в разработке сценария.

Первоисточник состоит из двенадцати выпусков, переизданных в виде графического романа. В нём рассказывается об альтернативной Америке 1980-х, где появляются супергерои из 40-60 годов и помогают США выиграть войну во Вьетнаме. Однако спустя всего несколько лет мир снова на грани войны, теперь уже ядерной, а супергерои объявлены вне закона. Большинство из них отошло от дел, но некоторые продолжают тайно работать на правительство. Одного из них убивают, в результате раскрывается заговор, жертвами которого могут стать миллионы.

В 2009 году комикс экранизировал Зак Снайдер. И хотя критика фильма была, в основном, положительная, его сборы в мировом прокате оказались весьма скромными. При бюджете в $130 млн картина собрала всего $185 млн. Главные роли в ней сыграли: Малин Акерман, Билли Крудап, Мэттью Гуд, Джеки Эрл Хейли, Джеффри Дин Морган, Карла Гуджино и Патрик Уилсон.

В 2012 году DC Comics выпустил обширную серию комиксов «До Хранителей» ("Before Watchmen"), представляющую собой приквел с историями из прошлого главных персонажей, и позднее интегрировал их во вселенную DC.

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