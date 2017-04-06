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Бокс-офис США: 5-7 мая, «Стражи Галактики 2» открывают сезон

Киноблог » Бокс-офис » 07 мая 2017, 23:13:44
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Стражи Галактики: Часть 2

Для начала несколько слов об успешно оставленной позади первой трети года — её валовая касса за океаном остановилась на отметке в $3,719 млрд, уверенно оставив позади прошлогодний показатель ($3,564 млрд), таким образом, рост первых четырёх месяцев продолжается четвёртый год подряд. Рекордные тринадцать фильмов собрали с 1 января по 30 апреля более $100 млн — прежде это число никогда не превышало восьми, — и один из них стал самым кассовым релизом всех времён, выпущенным на экраны до мая. Всё это вновь подтверждает, что зритель, если дать ему возможность, готов в массе ходить на интересующее его кино в любое время года, и делает ещё чуть менее весомым летний сезон, который в этом году и так изначально выглядел слабее, чем в прошлом и позапрошлом — так, лишь одному релизу в Штатах гарантированы итоговые сборы в $300 млн, и он как раз вышел в минувшую пятницу.

«Стражи Галактики 2» открыли очередное лето с суммой в $145 млн эстимейтс — это шестой в истории старт мая, пятый среди релизов марвеловской киновселенной и первый без участия Роберта Дауни-младшего, которому удалось собрать на старте больше сотни. Американские кассандры ждали даже большего, но почему, непонятно — рост на 54% по сравнению с первым фильмом ($94 млн) является лучшим среди марвеловских «сольных» сиквелов («Первый мститель 2» в своё время подрос на 46%, «Тор 2» и «Железный человек 2» — на 30%), и это притом, что вся рекламная кампания была фактически выстроена вокруг шуток и ничего не говорила о сюжете и новых персонажах. Марвеловские сиквелы, выходящие в начале мая, исторически имеют откровенно слабую выносливость, но по графику того же ЖЧ-2 и «Мстителей 2» новичок должен собрать дома никак не меньше $350 млн. Общемировая же касса, добравшаяся до $428 млн, рассчитывает на то, чтобы стать к концу проката вдвое больше.

Форсаж 8

Поскольку вторые «Стражи» появились после двух недель фактической пустоты, ни один другой фильм не собрал за выходные даже десятки, а ближе всех подошёл «Форсаж 8» — экшн-сиквел просел на 57% к $8,5 млн за четвёртый уикенд и $207,1 млн текущей кассы, впереди у него ещё 20-25 миллионов.

В пятёрке лидеров на безрыбье вновь оказались мартовские «Босс-молокосос» и «Красавица и чудовище» — по итогам двух лучших падений в чарте (на 34% и 27% соответственно) мультфильм показывает $6,2 млн за шестой уикенд и $156,7 млн текущей кассы, а диснеевский фэнтези-римейк — $4,9 млн за восьмые выходные и $487,6 млн в сумме. Оба могут добавить к этому ещё по 15-20 миллионов.

Все три премьеры предыдущей недели, со своей стороны, оказались в свободном падении. «Как быть латинским любовником» и «Сфера» просели более чем на 55%, результатом чего для комедии стали $5,3 млн за второй уикенд и $20,7 млн подытога, а для корпоративного триллера — $4 млн и $15,7 млн. Наконец, толливудская сенсация «Бахубали: Завершение» обвалилась более чем втрое к $3,2 млн за выходные и $16,2 млн за десять дней, но уже стала самым кассовым индийским фильмом в истории американского проката.

Второй уикенд мая после ударного старта готовится стать разгрузочным и сразу же предоставить нам первый провал сезона — таковым почти неизбежно станет «Меч короля Артура» (3600+), наряду с которым стартует укомедь с Эми Шумер и Голди Хоун «Дочь и мать её» (3300). Следите за нашими обзорами.


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