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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Киноблог » Вести с полей » 18 мая 2017, 14:37:54
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Netflix экранизирует «Ведьмака» Анджея Сапковского

Ведьмак

Netflix анонсировал разработку сериала по мотивам фэнтезийной саги польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак», насчитывающей восемь романов. Литературный цикл породил игровую франшизу, мини-сериал, комиксы и серию произведений разных писателей о персонажах из мира «Ведьмака».

Главный герой саги — Геральт из Ривии, ведьмак и охотник за головами опасных чудовищ. Как и другим ведьмакам, ему в детстве с помощью мутаций привили сверхвысокие боевые качества, с помощью которых он выслеживает и уничтожает монстров. Несмотря на то, что он старается избегать политические интриги, в которых участвуют короли и чароди, однажды он всё-таки оказывается втянутым в сложный узел противостояния северных королевств и могущественной южной империи Нильфгаард.

Исполнительными продюсерами адаптации выступают партнёры по Sean Daniel Company Шон Дэниел и Джейсон Браун, а также Томек Багински и Ярек Савко от польской компании Platige Image, участвующей в производстве сериала. Анджей Сапковский тоже поучаствует в проекте в качестве творческого консультанта.


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