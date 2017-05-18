Netflix экранизирует «Ведьмака» Анджея Сапковского

Netflix анонсировал разработку сериала по мотивам фэнтезийной саги польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак», насчитывающей восемь романов. Литературный цикл породил игровую франшизу, мини-сериал, комиксы и серию произведений разных писателей о персонажах из мира «Ведьмака».

Главный герой саги — Геральт из Ривии, ведьмак и охотник за головами опасных чудовищ. Как и другим ведьмакам, ему в детстве с помощью мутаций привили сверхвысокие боевые качества, с помощью которых он выслеживает и уничтожает монстров. Несмотря на то, что он старается избегать политические интриги, в которых участвуют короли и чароди, однажды он всё-таки оказывается втянутым в сложный узел противостояния северных королевств и могущественной южной империи Нильфгаард.

Исполнительными продюсерами адаптации выступают партнёры по Sean Daniel Company Шон Дэниел и Джейсон Браун, а также Томек Багински и Ярек Савко от польской компании Platige Image, участвующей в производстве сериала. Анджей Сапковский тоже поучаствует в проекте в качестве творческого консультанта.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/18/5187.shtml?0

Также в блоге: