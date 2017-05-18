|
Netflix экранизирует «Ведьмака» Анджея Сапковского
Netflix анонсировал разработку сериала по мотивам фэнтезийной саги польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак», насчитывающей восемь романов. Литературный цикл породил игровую франшизу, мини-сериал, комиксы и серию произведений разных писателей о персонажах из мира «Ведьмака».
Главный герой саги — Геральт из Ривии, ведьмак и охотник за головами опасных чудовищ. Как и другим ведьмакам, ему в детстве с помощью мутаций привили сверхвысокие боевые качества, с помощью которых он выслеживает и уничтожает монстров. Несмотря на то, что он старается избегать политические интриги, в которых участвуют короли и чароди, однажды он всё-таки оказывается втянутым в сложный узел противостояния северных королевств и могущественной южной империи Нильфгаард.
Исполнительными продюсерами адаптации выступают партнёры по Sean Daniel Company Шон Дэниел и Джейсон Браун, а также Томек Багински и Ярек Савко от польской компании Platige Image, участвующей в производстве сериала. Анджей Сапковский тоже поучаствует в проекте в качестве творческого консультанта.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/18/5187.shtml?0
Раздел Вести с полей
Также в блоге:
Ролики россыпью: «Бегущий по лезвию 2049», «Дюнкерк», «Kingsman 2» и «50 оттенков свободы» » Ссылка дня » 08/05
|
Netflix анонсировал разработку сериала по мотивам фэнтезийной саги польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак»...
Клайв Оуэн, Джоэль Киннаман, Розамунд Пайк и Коммон подписались на участие в триллере «Три секунды» по одноимённому роману шведских писателей Бёрге Хелльстрёма и...
Сэм Рокуэлл и Тараджи П. Хенсон сыграют главные роли в фильме «Лучшие враги» по одноимённой книге Оши Грэй Дэвидсон...
Научно-фантастический теле-сериал «Электрические мечты Филипа К. Дика» по мотивам произведений писателя пополнился тремя новыми актёрами: Ричардом Мэдденом...
» Трейлер
Мумия, Mummy
Прокат в России: 8 июня 2017 года
Чужой: Завет : "Hangover in Paradise" или "Ридли, вы ли это?!" | akametall
Творчество Скотта последних лет настолько...странное, что диву даешься. Непонятный "Робин Гуд" с грустным Кроу... далее
Чужой: Завет : Крах Чужого | Владимир
Не катастрофа,но крайне слабый фильм..Самый слабый во вселенной Чужих..Прометей был гораздо круче... далее
17 мая, среда
Во Франции открывается юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе примут участие 18 фильмов...
Дайана Крюгер получила роль французской актрисы в биографической драме «Джей Ти Лерой» о том, как две женщины создали одного мужчину...
Паоло Соррентино продолжит рассказывать о римских понтификах во втором сезоне «Молодого папы»...
Сэм Раими, Мэтью Вон и Роберт Земекис возглавили список пожеланий студии Warner Bros. Pictures среди потенциальных режиссёров кинокомикса «Флэш»...
Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2017
Чужой: Завет: Что-то пошло не так
Мелкие преступления: Обидно вышло
Ограды: Король джунглей
Меч короля Артура: Не поедем в Камелот
|
|
|
|
|