Сэм Рокуэлл и Тараджи П. Хенсон сыграют «Лучших врагов»

Сэм Рокуэлл и Тараджи П. Хенсон сыграют главные роли в фильме «Лучшие враги» ("Best of Enemies") по одноимённой книге Оши Грэй Дэвидсон. Режиссёр фильма — дебютант Робин Бисселл.

События разворачиваются в Америке 1960-1970-х годов. Хенсон играет Энн Этвотер, гражданскую активистку из города Дарем в Северной Каролине, десять лет боровшуюся с лидером Ку-клукс-клана К. П. Эллисом, которого будет играть Рокуэлл. В 1971 году они согласились сопредседательствовать на двухнедельной общественной встрече, чтобы обсудить постановление суда о десегрегации школ. Событие в корне изменило жизни обоих.

Также в фильме снимаются: Бабу Сисэй («Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории»), Энн Хеч, Уэс Бентли («Интерстеллар», «Рыцарь кубков»), Брюс Макгилл («Ночной беглец», «Законопослушный гражданин») и другие.

Съёмки стартуют 22 мая в Атланте при участии компании Astute Films и продюсеров: Дэнни Стронга, Тоби Магуайра, Мэттью Плуффа, Фреда Бернштейна, Мэтта Беренсона, Доминика Тильсона и Робина Бисселла.

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