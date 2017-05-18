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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Киноблог » Вести с полей » 18 мая 2017, 14:37:54
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Сэм Рокуэлл и Тараджи П. Хенсон сыграют «Лучших врагов»

Тараджи П. Хенсон

Сэм Рокуэлл и Тараджи П. Хенсон сыграют главные роли в фильме «Лучшие враги» ("Best of Enemies") по одноимённой книге Оши Грэй Дэвидсон. Режиссёр фильма — дебютант Робин Бисселл.

События разворачиваются в Америке 1960-1970-х годов. Хенсон играет Энн Этвотер, гражданскую активистку из города Дарем в Северной Каролине, десять лет боровшуюся с лидером Ку-клукс-клана К. П. Эллисом, которого будет играть Рокуэлл. В 1971 году они согласились сопредседательствовать на двухнедельной общественной встрече, чтобы обсудить постановление суда о десегрегации школ. Событие в корне изменило жизни обоих.

Также в фильме снимаются: Бабу Сисэй («Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории»), Энн Хеч, Уэс Бентли («Интерстеллар», «Рыцарь кубков»), Брюс Макгилл («Ночной беглец», «Законопослушный гражданин») и другие.

Съёмки стартуют 22 мая в Атланте при участии компании Astute Films и продюсеров: Дэнни Стронга, Тоби Магуайра, Мэттью Плуффа, Фреда Бернштейна, Мэтта Беренсона, Доминика Тильсона и Робина Бисселла.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/18/5187.shtml?2
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