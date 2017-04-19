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Киноблог » Вести с полей » 19 апреля 2017, 13:59:32
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Стив Бушеми, Грег Киннер и Мирей Инос сыграют в «Электрических мечтах Филипа К. Дика»

Стив Бушеми, Мирей Инос, Грег Киннер

Стив Бушеми, Мирей Инос и Грег Киннер примут участие в съёмках научно-фантастического телесериала «Электрические мечты Филипа К. Дика» ("Philip K. Dick's Electric Dreams"), куда ранее зачислился Брайан Крэнстон.

Каждый эпизод 10-серийной антологии представит собой целостную драматическую историю, которая проиллюстрирует пророческое видение писателя-фантаста.

Авторы сценария и исполнительные продюсеры проекта: Дональд Д. Мур («Звёздный крейсер Галактика», «Каприка»), Майкл Диннер («Сыны анархии», «Анатомия страсти»), Трэвис Бичем («Тихоокеанский рубеж»), Ди Рииз, Мэттью Грэм, Дэвид Фарр и Джек Торн («Сокровище нации»).

Киннер и Инос сыграют супружескую пару в эпизоде «Вещь отца» ("Father Thing") о вторжении пришельцев, которые на самом деле являются опасными монстрами, постепенно замещающими собой людей. Персонаж Киннера становится одним из первых замещённых, а его сын Чарли (Джек Гор) единственным, кто понимает нависшую над человечеством угрозу и отчаянно пытается спасти свою мать от замещения.

Стив Бушеми сыграет в эпизоде «Сумасшедший алмаз» ("Crazy Diamond") в стиле нуар и с чёрным юмором. Его персонаж — самый обычный человек по имени Эд Моррис, решивший помочь таинственной красавице, обратившейся к нему с незаконным предложением. Женщина оказывается синтетической.

Также в сериале снимаются: Тимоти Сполл, Джек Рейнор, Бенедикт Вонг и Джеральдин Чаплин.

В производстве принимают участие Channel 4 и Sony Pictures Television. Показ состоится на медиа-сервисе Amazon, дата премьеры пока не назначена.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/04/19/5154.shtml?0
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