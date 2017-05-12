Джулия Робертс, Роб Коэн, Джеки Чан, Сильвестр Сталлоне и «Новые мутанты»

Джулия Робертс сыграет двойную роль в экранизации «Продавца книг»

Джулия Робертс сыграет главную роль в экранизации бестселлера Синтии Свонсон 2015 года «Продавец книг» ("Bookseller"). Права на роман приобрела компания Crystal City Entertainment.

События драматической истории с элементами фантастики происходят в 1960-х годах в двух реальностях: в Денвере в 1962 году и там же в 1963. Героиня первой — Китти Миллер, жизнь которой протекает в абсолютном балансе с миром и самой собой. Она обожает книжный магазин, которым управляет на пару с лучшей подругой Фридой и наслаждается своим ежедневным существованием. В её жизни однажды был мужчина по имени Кевин, но надежды Китти на совместное будущее не оправдались.

Героиня второй реальности — Кэтрин Андерссон, которая замужем за Ларсом — любовью всей её жизни. У них есть дом, красивые дети и хорошие друзья — всё то, о чём Китти Миллер только мечтала и надеялась когда-нибудь обрести. Однако всё это существует только пока она спит. Убеждённая в том, что это плод её бурного воображения, Китти наслаждается ночными путешествиями в иной мир, однако с каждым посещением реальность с Кэтрин становится всё более независимой. Может ли она выбрать одну из них и какова цена этого выбора? Между тем грань между мирами начинает стираться и Китти предстоит выяснить, какой из них реален, а какой — похож на реальность.

Джулия Робертс сыграет Китти и Кэтрин, а также выступит продюсером фильма совместно с Лизой Джиллан и Марисой Ерес Джилл из компании Red Om Films, а также Ари Пинчотом и Джонатаном Рубенштейном из Crystal City.

Роб Коэн готовится к съёмкам кинокомикса «Рейзер»

Роб Коэн как никогда близок к съёмкам фильма «Рейзер» ("Razor") по мотивам одноимённой комикс-серии Эверетта Хартсо, которую он уже давно планирует экранизировать. Коэн также написал адаптированный сценарий, куда вошли элементы другого комикса автора — «Страйк» ("Stryke"). В производстве также участвуют продюсереры: Джефф Мост от компании Most Films, Филип Ли («Тёмный рыцарь», «Выживший»), Джим Стил («Прибытие» 1996 года) и Шон Лидиард.

Рейзер ака Николь Митчелл стала героиней комиксов в 1992 году. После пережитого убийства своего отца и сестры стала одержима местью. Она сделала из себя смертоносную машину, непроницаемую для боли.

По мнению Коэна, комикс применительно к нашему времени восхитителен. В нём есть и месть, и любовный роман, много действия, харизматичная героиня в центре сюжета и общая мрачноватость истории.

Финансирует проект кинокомпания Number 11 Films совместно с Lotus Entertainment, в планах которых создание трёх-четырёх картин, бюджет которых варьировался бы от $5 млн до $40 млн.

Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс зачислились в кинокомикс «Новые мутанты»

Аня Тейлор-Джой («Сплит») и Мэйси Уильямс («Игра престолов») стали первыми официально подтверждёнными участницами кинокомикса «Люди Икс: Новые Мутанты» ("X-Men: New Mutants"). Автор сценария и режиссёр фильма — Джош Бун («Виноваты звёзды»).

«Новые мутанты» — это команда мутантов-подростков, которую собрал в своё время Чарльз Ксавье для раскрытия и обуздания своих суперспособностей, дабы они чего не натворили.

Тейлор-Джой получила роль мутанта-волшебницы Магики со способностью телепортации. Настоящее имя русской девушки — Ильяна Распутина. Мэйси Уильямс сыграет Волчицу, девушку из Шотландии Рейн Синклер, способную превращаться в женщину-волка.

В производстве кинокомикса принимает участие студия 20th Century Fox и продюсеры Лорен Шулер Доннер и Саймон Кинберг. Релиз фильма назначен на 13 апреля 2018 года.

Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан снимутся в боевике Скотта Во

Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан сыграют ведущие роли в экшен-фильме Скотта Во «Экс-Багдад» ("Ex-Baghdad") по сценарию Араша Амела. Бюджет картины оценивается примерно в $80 млн.

Когда на китайский нефтеперерабатывающий завод в иракском Мосуле нападают террористы, китайский специалист по безопасности получает задание спасти заводских рабочих. Однако он узнаёт, что настоящей целью преступников являются вовсе не люди, а имеющийся запас нефти. Китаец обращается за помощью к американцу — в прошлом морскому пехотинцу, с которым они разрабатывают план по устранению террористов.

Нетрудно догадаться, что роль китайского специалиста досталась Джеки Чану, а бывшего американского военного — Сильвестру Сталлоне. Чан также выступит продюсером фильма через свою компанию SR Media.

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