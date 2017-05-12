  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Джулия Робертс, Роб Коэн, Джеки Чан, Сильвестр Сталлоне и «Новые мутанты»

Киноблог » Вести с полей » 12 мая 2017, 14:51:38
Написать комментарий

Джулия Робертс сыграет двойную роль в экранизации «Продавца книг»

Джулия Робертс

Джулия Робертс сыграет главную роль в экранизации бестселлера Синтии Свонсон 2015 года «Продавец книг» ("Bookseller"). Права на роман приобрела компания Crystal City Entertainment.

События драматической истории с элементами фантастики происходят в 1960-х годах в двух реальностях: в Денвере в 1962 году и там же в 1963. Героиня первой — Китти Миллер, жизнь которой протекает в абсолютном балансе с миром и самой собой. Она обожает книжный магазин, которым управляет на пару с лучшей подругой Фридой и наслаждается своим ежедневным существованием. В её жизни однажды был мужчина по имени Кевин, но надежды Китти на совместное будущее не оправдались.

Героиня второй реальности — Кэтрин Андерссон, которая замужем за Ларсом — любовью всей её жизни. У них есть дом, красивые дети и хорошие друзья — всё то, о чём Китти Миллер только мечтала и надеялась когда-нибудь обрести. Однако всё это существует только пока она спит. Убеждённая в том, что это плод её бурного воображения, Китти наслаждается ночными путешествиями в иной мир, однако с каждым посещением реальность с Кэтрин становится всё более независимой. Может ли она выбрать одну из них и какова цена этого выбора? Между тем грань между мирами начинает стираться и Китти предстоит выяснить, какой из них реален, а какой — похож на реальность.

Джулия Робертс сыграет Китти и Кэтрин, а также выступит продюсером фильма совместно с Лизой Джиллан и Марисой Ерес Джилл из компании Red Om Films, а также Ари Пинчотом и Джонатаном Рубенштейном из Crystal City.

Роб Коэн готовится к съёмкам кинокомикса «Рейзер»

Рейзер

Роб Коэн как никогда близок к съёмкам фильма «Рейзер» ("Razor") по мотивам одноимённой комикс-серии Эверетта Хартсо, которую он уже давно планирует экранизировать. Коэн также написал адаптированный сценарий, куда вошли элементы другого комикса автора — «Страйк» ("Stryke"). В производстве также участвуют продюсереры: Джефф Мост от компании Most Films, Филип Ли («Тёмный рыцарь», «Выживший»), Джим Стил («Прибытие» 1996 года) и Шон Лидиард.

Рейзер ака Николь Митчелл стала героиней комиксов в 1992 году. После пережитого убийства своего отца и сестры стала одержима местью. Она сделала из себя смертоносную машину, непроницаемую для боли.

По мнению Коэна, комикс применительно к нашему времени восхитителен. В нём есть и месть, и любовный роман, много действия, харизматичная героиня в центре сюжета и общая мрачноватость истории.

Финансирует проект кинокомпания Number 11 Films совместно с Lotus Entertainment, в планах которых создание трёх-четырёх картин, бюджет которых варьировался бы от $5 млн до $40 млн.

Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс зачислились в кинокомикс «Новые мутанты»

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой («Сплит») и Мэйси Уильямс («Игра престолов») стали первыми официально подтверждёнными участницами кинокомикса «Люди Икс: Новые Мутанты» ("X-Men: New Mutants"). Автор сценария и режиссёр фильма — Джош Бун («Виноваты звёзды»).

«Новые мутанты» — это команда мутантов-подростков, которую собрал в своё время Чарльз Ксавье для раскрытия и обуздания своих суперспособностей, дабы они чего не натворили.

Тейлор-Джой получила роль мутанта-волшебницы Магики со способностью телепортации. Настоящее имя русской девушки — Ильяна Распутина. Мэйси Уильямс сыграет Волчицу, девушку из Шотландии Рейн Синклер, способную превращаться в женщину-волка.

В производстве кинокомикса принимает участие студия 20th Century Fox и продюсеры Лорен Шулер Доннер и Саймон Кинберг. Релиз фильма назначен на 13 апреля 2018 года.

Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан снимутся в боевике Скотта Во

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан сыграют ведущие роли в экшен-фильме Скотта Во «Экс-Багдад» ("Ex-Baghdad") по сценарию Араша Амела. Бюджет картины оценивается примерно в $80 млн.

Когда на китайский нефтеперерабатывающий завод в иракском Мосуле нападают террористы, китайский специалист по безопасности получает задание спасти заводских рабочих. Однако он узнаёт, что настоящей целью преступников являются вовсе не люди, а имеющийся запас нефти. Китаец обращается за помощью к американцу — в прошлом морскому пехотинцу, с которым они разрабатывают план по устранению террористов.

Нетрудно догадаться, что роль китайского специалиста досталась Джеки Чану, а бывшего американского военного — Сильвестру Сталлоне. Чан также выступит продюсером фильма через свою компанию SR Media.

Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/12/5181.shtml
Написать комментарий:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 
Раздел Вести с полей
Марго Робби, Пол Макгиган и сериал «Судья Дредд: Мега-сити 1» | 11/05
«Хеллбой», «Грань будущего 2», Ванесса Редгрейв, Джонни Депп, Джефф Бриджес, Дайан Лейн и Лайам Нисон | 10/05
Крис Пайн, Мишель Уильямс, Джеймс Марш, Уилл Феррелл и Джейсон Момоа | 06/05
По «Игре престолов» разрабатывают четыре теле-сериала | 05/05
Николай Костер-Валдау, Кристина Хендрикс, Брайан де Пальма, Джефф Голдблюм, Дэнни де Вито и Шайя Лабуф | 04/05
Также в блоге:
Кинокасса России: 4-9 мая, «Стражи Галактики 2» улетают » Бокс-офис » 10/05
Ролики россыпью: «Бегущий по лезвию 2049», «Дюнкерк», «Kingsman 2» и «50 оттенков свободы» » Ссылка дня » 08/05
Бокс-офис США: 5-7 мая, «Стражи Галактики 2» открывают сезон » Бокс-офис » 07/05
5 лучших роликов недели: Darksiders 3, Томми Вайcо в «Звёздных войнах» и Дэвид Линч » Ссылка дня » 07/05
Кинокасса России: 27.04-01.05, «Форсаж 8» и худший уикенд за 19 месяцев » Бокс-офис » 02/05
Кинозвёзды в новостях
Ридли Скотт
Джонни Депп
Брэд Питт
Роберт де Ниро
Стивен Спилберг
Кристиан Бэйл
Уилл Смит
Шарлиз Терон
Лайам Нисон
Кирстен Данст
Леонардо ди Каприо
Дуэйн Джонсон
Марк Уолберг
Алисия Викандер
Том Хэнкс


Обновления
Джулия Робертс сыграет двойную роль в экранизации «Продавца книг»
Джулия Робертс сыграет главную роль в экранизации бестселлера Синтии Свонсон 2015 года «Продавец книг»...
Роб Коэн готовится к съёмкам кинокомикса «Рейзер»
Роб Коэн как никогда близок к съёмкам фильма «Рейзер» по мотивам одноимённой комикс-серии Эверетта Хартсо...
Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс зачислились в кинокомикс «Новые мутанты»
Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс стали первыми официально подтверждёнными участницами кинокомикса «Люди Икс: Новые Мутанты»...
Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан снимутся в боевике Скотта Во
Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан сыграют ведущие роли в экшен-фильме Скотта Во «Экс-Багдад» по сценарию Араша Амела...
Трейлеры, кадры, постеры:

Спасатели Малибу
Спасатели Малибу, Baywatch
Прокат в России: 1 июня 2017 года
» Русский трейлер для взрослых

11 мая, четверг

Новости кино:
Каннский кинофестиваль ужесточает правила из-за онлайн-видеосервисов
Каннский кинофестиваль объявил об ужесточении правил для кинопроектов, желающих попасть в его конкурсную программу...
Марго Робби сыграет в триллере «Страна грёз»
Марго Робби сыграет ведущую роль в остросюжетном триллере «Страна грёз»...
«Судья Дредд» отправляется на телевидение
Не дождутся фанаты «Судьи Дредда 3D» с Карлом Урбаном в главной роли сиквела, хотя со времени выхода фильма в 2012 году разговоры о продолжении не прекращались. Но...
Пол Макгиган возглавит съёмки сериала «Карнавальная улица»
Amazon Studios анонсировала начало производства фэнтезийного теле-сериала «Карнавальная улица», на который уже много лет кряду посматривали: Гильермо дель Торо...
Трейлеры, кадры, постеры:

Трансформеры 5: Последний рыцарь
Трансформеры 5: Последний рыцарь, Transformers: The Last Knight
Прокат в России: 22 июня 2017 года
постеров: +1
» Русский TV-ролик

10 мая, среда

Новости кино:
Ушёл из жизни культуролог Даниил Дондурей
В ночь на 10 мая на 69-м году жизни скончался российский кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей...
Кинокасса России: 4-9 мая, «Стражи Галактики 2» улетают
После самого мёртвого уикенда за полтора с лишним года до нас добралось очередное кинопрокатное лето...
Нил Маршалл перезапустит «Хеллбоя»
В феврале мы узнали окончательное решение по триквелу «Хеллбоя», когда режиссёр дилогии Гильермо дель Торо объявил...
У сиквела «Грани будущего» появилось название
Даг Лиман раскрыл название сиквела научно-фантастической картины 2014 года «Грань будущего», разговоры о котором ходят с 2015-го...
Ванесса Редгрейв сыграет в паре с Кристофом Вальцем
Ванесса Редгрейв сыграет ведущую женскую роль в режиссёрском дебюте Кристофа Вальца «Джорджтаун» по статье Франклина Фора в New York Times Magazine 2012 года «Худший...
Fox и New Regency экранизируют новый роман Энди Уира
Кинокомпании Fox и New Regency приобрели права на новый роман Энди Уира «Артемида», публикация которого состоится в ноябре этого года...
Джонни Депп подписался на комедию «Ричард прощается»
Джонни Депп сыграет ведущую роль в комедийном фильме режиссёра Уэйна Робертса «Ричард прощается»...
Джефф Бриджес и Дайан Лейн снимутся в драме Рид Морано
Джефф Бриджес и Дайан Лейн сыграют главные роли в безымянной драме режиссёра Рид Морано, которую сейчас все хвалят за телесериал «Рассказ служанки»...
Лайам Нисон сыграет в римейке испанского триллера «Незнакомец»
Лайам Нисон зачислился на главную роль в триллер «Возмездие» для StudioCanal, Picture Company и Ombra Films...

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Миллиарды: Сезон 2: Соком траванулись
Финал сезона из всего этого супа получился вполне отменный — бодрый, острый, яркий и во многом неожиданный

Основатель: Награда за смелость
Майкл Китон в роли случайного человека, который построил империю «Макдональдс», и актёра, заслужившего «Оскар»

Галерея: Чужой: Завет
18 мая в мировой прокат выходит продолжение серии фильмов Ридли Скотта из вселенной ксеноморфов, получившее название «Чужой: Завет»

Стражи Галактики 2: Звёздный папа
Есть точный баланс между крошечной драмой и обильным юмористическим экшном, что и требуется от хорошего летнего блокбастера

Прочь: Чёрная комедия
В фильме куча белых людей издевается над чёрными парнем, но для автора это не повод делать свои «12 лет рабства», а почва для троллинга
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Стражи Галактики 2», рецензия . «Форсаж 8», отзыв . «Чужой: Завет», кадры . «Перестрелка», рецензия . Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв . «Основатель», отзыв . «Пустота», отзыв . «Затерянный город Z», рецензия . «Наваждение», рецензия . Сериал «Милларды», 2 сезон, отзыв . «Время первых», рецензия . «Объезд», отзыв . «Прочь», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Меч короля Артура", "Стражи Галактики 2", "Прочь", "Большой", "Доспехи бога: В поисках сокровищ", "Рок дог", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", "Кухня: Последняя битва"
Новинки кино 2017: "Чужой: Завет", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Спасатели Малибу", "Чудо-женщина", "Мумия", "Тачки 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   