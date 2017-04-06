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Кинокасса России: 4-9 мая, «Стражи Галактики 2» улетают
После самого мёртвого уикенда за полтора с лишним года до нас добралось очередное кинопрокатное лето, и сразу же — один из его самых крупных релизов, получивший себе целую стартовую шестидневку и никакой конкуренции и в результате подмявший под себя более 80% валовой кассы.
С 4 по 7 мая «Стражи Галактики 2» собрали у нас 728 млн руб. эстимейтс — таким образом, фильм не только подрос, как и у себя дома, более чем в полтора раза по сравнению с оригиналом (461 млн), но и обошёл в последнюю минуту «Железного человека 3» (727 млн), чтобы показать десятый старт всех времён и четвёртый среди кинокомиксов после «Дэдпула» (966 млн), «Мстителей 2» (818 млн) и «Отряда самоубийц» (762 млн).
Ну, а поскольку выходные на этом не закончились, то к утру среды новичок уже успешно насчитал за собой 1,056 млрд руб., став четвёртым в истории релизом, покорившим миллиард за шесть дней, после «Дэдпула» (ему хватило пяти дней), «Миньонов» и «Форсажа 7». Поскольку все они обходились без помощи праздников, а просто показывали рекордные старты, до их итоговых вершин вторые «Стражи» не дотянутся, но полтора миллиарда фильму теперь обеспечены, а при хоть какой-то выносливости получится добраться и до «Отряда» (1,613 млрд).
В остальном ни один фильм не собрал даже 5% того, что досталось новичку, а впереди всех «Форсаж 8» предсказуемо обрушился на 69% к 35 млн руб. за четыре дня, 57 млн руб. за шесть и 1,629 млрд руб. за почти месяц, итоговое отставание от Ф7 (1,740 млрд) составит теперь менее сотни.
Помимо этого, «Кухня: Последняя битва» также обвалилась втрое к 25 млн руб. за обычный уикенд, 43 млн руб. за шестидневку и 356 млн руб. подытога, дешёвый мультфильм «Рок Дог» показал 44 млн руб. за продлённый уикенд и 65 млн руб. с учётом предпоказов, а «Время первых» пробилось к сумме в 556 млн руб. по итогам месяца с лишним в кинотеатрах.
Напоследок стоит лишь отметить добравшийся и до нас сатирический хоррор «Прочь» — фильм, наскоро вставленный в прокатную сетку под конец марта, провёл четыре выходных дня в режиме превью и уверенно собрал там 31 млн руб., после чего выходит в официальный широкий прокат. Там он должен собрать на старте полтинник или больше, но самой большой премьерой текущей недели выступает «Меч короля Артура», претендующий на три сотни миллионов и вершину чарта. Следите за нашими обзорами.
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