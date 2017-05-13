Дэниел Рэдклиф, Бенедикт Камбербэтч, Джейк Гилленхааль и Стивен Найт

Дэниел Рэдклиф подписался на комедийный боевик «Оружие наизготовку»

Дэниел Рэдклиф сыграет главную роль в комедийном боевике «Оружие наизготовку» ("Guns Akimbo"). Снимает картину новозеландский режиссёр Джейсон Ли Хауден («Смертельный оргазм») по своему сценарию и при участии компаний Altitude Films и Occupant Entertainment.

В центре истории — самый обыкновенный парень Майлз с паршивой работёнкой, тоскующий по просившей его подружке Нове. Всё меняется в тот момент, когда он регистрируется на таинственном веб-сайте, который вынуждает пользователей сражаться друг с другом в гладиаторском стиле в их собственном городе и с бешенным успехом устраивает онлайн-трансляции боёв по всему миру. Майлз поначалу пытается избежать предназначенной ему участи, однако заинтересованная в боях банда похищает Нову, и тогда он вынужден преодолеть свои страхи и отправиться на её спасение. Рэдклиф сыграет Майлза.

Проект сравнивают с такими фильмами, как «Пипец» и «Дэдпул». Продюсерами выступают Джо Нюротер и Фелипе Марино из Occupant Entertainment. Съёмки могут начаться уже в этом году.

Бенедикту Камбербэтчу и Джейку Гилленхаалю предложили главные роли в триллере

Бенедикт Камбербэтч и Джейк Гилленхааль договариваются об участии в безымянном триллере режиссёра Луки Гуаданьино, заканчивающего в данный момент работу над римейком «Суспирии». Он также выступит продюсером картины.

Стивен Найт написал сценарий о двух друзьях, один из которых весомая в деловых кругах фигура, а другой — журналист. Сюжет фильма держится в секрете. Пока известно, что события будут происходить в экзотическом месте и при участии сильной исполнительницы в главной роли.

Проект финансирует компания StudioCanal, продюсеры — Адам Экланд и Рива Маркер от компаний SunnyMarch и Nine Stories соответственно. Съёмки стартуют в начале 2018 года.

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