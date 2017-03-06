Ролики россыпью: «Бегущий по лезвию 2049», «Дюнкерк», «Kingsman 2» и «50 оттенков свободы»

Последние недели нас, в основном, добивали скоро грядущие блокбастеры и немного майские сериалы.

Первый большой трейлер «Бегущего по лезвию 2049» реально внушает: Гослинг в роли Гослинга, шикарный набор красивых кадров, какая-то интрига. Вильнёв с Дикинсом определённо сделали красочный и эмоциональный киберпанк. Осталось понять, что там со сценарием.

Не так впечатляет, но всё равно обнадёживает «Kingsman: Золотое кольцо». Показали вроде бы много и одновременно ничего. Новые харизматики, одноглазый Колин Фёрт в роли Солида Снейка, много экшена и немного шуток.

Ну, и совсем не впечатляет «Тёмная башня». Сам Стивен Кинг как обычно хвалит (тем более, он там в продюсерах), но культовая книжка внезапно похожа на посредственное городское фэнтези. Хотя что русскоязычное, что англоязычное фанатское сообщество волнует исключительно то, что Роланд чёрный. Это всё, что нужно знать про адекватность фанатов. В принципе.

Ещё был первый тизер «Пятидесяти оттенков свободы». Гордая женщина Анасташья окончательно приручила своего больного ублюдка. Открыточные сцены в курортных местах прилагаются. Смотреть на это почти так же больно, как на новый трейлер для взрослых женской комедии «Очень плохие девчонки» со Скарлетт Йоханссон и главными американскими комедиантками.

Впрочем, главным феминистическим фильмом года обещает стать «Чудо-женщина», у которой тоже новый трейлер. «Уорнеры» наконец показали и главного злодея (точнее, злодейку) и просто много свежих сцен. И пока у фильма всё идёт удивительно хорошо, и он может стать первым реально успешным в киновселенной «Лиги справедливости». Впрочем, то же самое казалось по «Отряду самоубийц», пока они не вышли.

Противоядием для всего этого должны стать «Спасатели Малибу» (у них новый международный трейлер), хотя они тоже теперь концентрируются не на сиськах, а на прикольных качках типа Дуэйна Джонсона.

Также третий трейлер у мультфильма «Тачки 3», четвёртый — у фэнтези Гая Ритчи «Меч короля Артура», первый цензурный — у чёрной комедии «Ингрид едет на запад», и по второму — у многообещающего инди-хоррора «Оно приходит ночью» и военной драмы Кристофера Нолана «Дюнкерк». Несмотря на то, что новый Нолан здорово снят, он до сих пор выглядит не очень обязательным для похода в кино. Как это ни странно.

Первые трейлеры ещё у военной мелодрамы «Исключение» про любовь нациста к еврейке и криминальной мелодрамы «Винсент и Рокси» про любовь одинокого пессимиста к проблемной девочке. Ну, и новые, большие ролики у сериалов «Карточный домик», «Твин Пикс» (наконец хорошо показали актёров), «Восьмое чувство».

Куча изобретательных и не очень промо-роликов — к «Пиратам Карибского моря 5», «Трансформерам 5», новому «Чужому» и драме «Окджа». Первые отрывки — у биографической комедии «Чак» и комикса «Человек-паук: Возвращение домой».

На этом всё.

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