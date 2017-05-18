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Клайв Оуэн, Джоэль Киннаман и Розамунд Пайк в экранизации шведского триллера «Три секунды»
Клайв Оуэн, Джоэль Киннаман, Розамунд Пайк и Коммон («Джон Уик 2», «Отряд самоубийц») подписались на участие в триллере «Три секунды» ("Three Seconds") по одноимённому роману шведских писателей Бёрге Хелльстрёма и Андерса Рослунда. Режиссёр картины — Андреа ди Стефано («Потерянный рай»).
Действие будет происходить в Нью-Йорке. В центре сюжета — агент под прикрытием Пит Хоффман, действующий по заданию полиции и мафии в высших криминальных структурах с миссией перехватить наркотрафик в одной из самых охраняемых тюрем. Ничего не подозревая о секретной миссии Хоффмана, на его след выходит комиссар полиции, расследующий убийство, произошедшее на одной из конспиративных квартир мафии, и срывает миссию агента, отчего его судьба оказывается в опасности.
Как распределились роли между актёрами не сообщается. Проект был анонсирован в 2015 году с другим составом и режиссёром, но по каким-то причинам не дошёл до производства. Впоследствии сценарий Мэтта Кука был переписан Роуэном Джоффе, Алексом Гарландом и нынешним режиссёром Андреа ди Стефано.
Финансирует картину компания Fyzz Facility, продюсеры: Бэзил Иваник, Эрика Ли, Марк Годфри, Роберт Джонсон, Марк Лейн, Джеймс Харрис и Олли Мэдден. Релиз планируется на 2018 год.
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