Марго Робби, Пол Макгиган и сериал «Судья Дредд: Мега-сити 1»

Марго Робби сыграет в триллере «Страна грёз»

Марго Робби сыграет ведущую роль в остросюжетном триллере «Страна грёз» ("Dreamland"). Сценарий к фильму написал Николаас Цварт («Ривердэйл»), режиссёр — Майлз-Джорис Пейрафит («Как есть»).

Действие происходит в Америке в 1930-х годов. В центре сюжета — 15-летний Юджин Эванс, семейную ферму которого вот-вот отберут за долги. Паренёк решает поймать скрывающуюся от правосудия грабительницу банков и получить обещанное за её голову вознаграждение, которое решит все проблемы. Юджину удаётся в своих поисках обойти не только полицию, но даже ФБР. Однако преступница оказывается совсем не той, кем её пытаются выставить власти.

Марго Робби сыграет беглую преступницу и выступит продюсером фильма вместе с Томом Акерли, Джози Макнамарой из Lucky Chap Entertainment, Брайаном Кавана-Джонсом и Райаном Кэхиллом из Automatik. Финансирует проект Брэд Фейнштейн через компанию Romulus Entertainment.

«Судья Дредд» отправляется на телевидение

Не дождутся фанаты «Судьи Дредда 3D» с Карлом Урбаном в главной роли сиквела, хотя со времени выхода фильма в 2012 году разговоры о продолжении не прекращались. Но, возможно, их порадует новость о том, что брутальный герой комиксов Джона Вагнера перекочует на маленький экран.

Проект уже получил название — «Судья Дредд: Мега-сити 1» ("Judge Dredd: Mega-City One") и обзавёлся постером. Его производство идёт под руководством компаний IM Global Television и Rebellion и исполнительных продюсеров: Марка Стерна, Стюарта Форда, Джейсона Кингсли и Криса Кингсли. Последние двое работали и на полнометражной картине с Урбаном.

Напомним, что события «Судьи Дредда» разворачиваются в антиутопическом будущем, в охваченном преступностью городе Мега-сити 1. Заглавный герой является лучшим Судьёй, который наряду с другими Судьями находит преступников, выносит им приговор прямо на месте и там же его осуществляет. В 1995 году состоялась первая экранизация комиксов, главную роль в которой исполнил Сильвестр Сталлоне.

Пока неясно, будет ли сериал прямым продолжением «Судьи Дредда 3D» или это будет абсолютно новый проект. Имена сценаристов, режиссёров, актёров и каналов пока не упоминаются.

Пол Макгиган возглавит съёмки сериала «Карнавальная улица»

Amazon Studios анонсировала начало производства фэнтезийного теле-сериала «Карнавальная улица» ("Carnival Row"), на который уже много лет к ряду посматривали: Гильермо дель Торо, Нил Джордан и Тарсем Сингх. Однако теперь режиссёром проекта назначен Пол Макгиган.

«Карнавальная улица» — это история в стиле нуар, произошедшая в нео-викторианском городе, очень похожем на Лондон 18 столетия, куда массово сбегаются мифические существа из пострадавшей от войны родины. Однако и здесь их ждёт участь не лучше. Местное население недовольно нашествием существ и частенько использует их ради собственной выгоды. Чтобы выжить, они приторговывают наркотиками или занимаются проституцией, и страшно напуганы объявившимся серийным убийцей-потрошителем. Главный герой истории — частный детектив, завязавший, несмотря на запрет, романтические отношения с волшебной куртизанкой. Он становится основным подозреваемым в убийствах. Чтобы очистить своё имя ему предстоит найти настоящего преступника.

Сценарий под названием «Убийства на Карнавальной улице» написал Трэвис Бичем («Тихоокеанский рубеж») ещё в 2005 году и попал с ним в голливудский «Чёрный список» лучших сценариев.

Сериал будет состоять из восьми часовых эпизодов. В его производстве принимает участие Legendary TV, шоураннер — Рене Эчеварриа («Звёздный путь», «Тёмный ангел», «Оборотень», «Терра Нова», «Касл»). Съёмки планируется начать осенью 2018 года, а показ — 2019-го.

Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/11/5180.shtml

Написать комментарий:

Имя E-mail Заголовок Сообщение:



Также в блоге: