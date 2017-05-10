«Хеллбой», «Грань будущего 2», Ванесса Редгрейв, Джонни Депп, Джефф Бриджес, Дайан Лейн и Лайам Нисон

Нил Маршалл перезапустит «Хеллбоя»

В феврале мы узнали окончательное решение по триквелу «Хеллбоя», когда режиссёр дилогии Гильермо дель Торо объявил, что третьего фильма не будет. Однако создатель персонажа Майк Миньола анонсировал на днях перезагрузку под руководством режиссёра Нила Маршалла с рейтингом R. Заглавную роль в фильме сыграет Дэвид Харбор.

Проект носит пока рабочее название «Хеллбой: Восхождение Кровавой королевы» ("Hellboy: Rise of the Blood Queen"). Над сценарием работали: Эндрю Косби («Эврика»), Кристофер Голден и сам Миньола.

Отвечающая за производство кинокомпания Millennium Films в настоящее время ведёт переговоры с продюсерами Ларри Гордоном и Ллойдом Левином об участии в перезагрузке.

Напомним, что первый «Хеллбой: Герой из пекла» о сверхъестественном существе из ада, вызванном в «наш мир» Григорием Распутиным по заказу оккультистов Третьего Рейха и случайно попавшего к американцам, вышел в прокат в 2004 году с Роном Перлманом в главной роли. Картина была снята за $66 млн и в мировом прокате собрала всего $99 млн. В 2008 году вышел её сиквел «Хеллбой II: Золотая армия», который сняли за $85 млн, а в прокате он заработал $160, 3 млн. На продолжении была поставлена точка, однако фанаты Хеллбоя периодически будоражили всемирную паутину, призывая общительного в соцсетях дель Торо снять продолжение. Теперь Millennium Films планирует возродить франшизу с большим количеством сиквелов.

У сиквела «Грани будущего» появилось название

Даг Лиман раскрыл название сиквела научно-фантастической картины 2014 года «Грань будущего», разговоры о котором ходят с 2015-го. По словам режиссёра, фильм получил название «Живи. Умри. Снова. И снова» ("Live Die Repeat and Repeat"). Собственно, это похоже на подзаголовок оригинальной картины: «Живи. Умри. Снова» ("Live. Die. Repeat"), хотя отечественные локализаторы ещё успеют его заменить на что-то совсем иное.

Том Круз и Эмили Блант, сыгравшие в фильме главные роли, обязательно будут участвовать в сиквеле, сценарием довольны, как и Лиман. Режиссёр не назвал автора, но ранее предполагалось, что черновой вариант напишут Анна Уотерхаус и Джо Шрэпнел («Фрэнки и Элис»), который затем отполирует Кристофер Маккуорри, но он сослался на занятость в других проектах.

Оригинальный фантастический боевик рассказывал историю борьбы с вторгшейся на Землю инопланетной расой. Пришельцы могут управлять временем, а потому практически непобедимы. Круз сыграл майора Уильяма Кейджа, разжалованного в рядовые и отправленного на базу накануне главного сражения, в котором в его кровь попадает кровь одного из пришельцев. Вскоре он погибает на мине, но неожиданно воскресает накануне той же битвы, где он уже погиб. Кейдж попадает в так называемую временную петлю, начинает присматриваться к деталям, замечает девушку Риту Вратаски (Блант), спасает её и узнаёт, что она, как и он пережила подобный эффект, пропавший после переливания крови. Они начинают исследовать феномен захватчиков и в итоге одерживают победу.

В основу картины лёг роман Хироси Сакуразаки «Всё, что тебе нужно — это убивать». Несмотря на то, что фильм во многом книге не соответствует, по мнению многих критиков он считается одним из лучших фантастических фильмов 2014 года и одной из лучших работ Дага Лимана. Производственный бюджет картины составил $178 млн, в мировом прокате она собрала более $370 млн.

Ванесса Редгрейв сыграет в паре с Кристофом Вальцем

Ванесса Редгрейв сыграет ведущую женскую роль в режиссёрском дебюте Кристофа Вальца «Джорджтаун» ("Georgetown") по статье Франклина Фора в New York Times Magazine 2012 года «Худший брак в Джорджтауне» ("Worst Marriage In Georgetown").

Вальц сыграет эксцентричного немца Альбрехта Мута, женившегося в 26-летнем возрасте на 71-летней вдове Виоле Драт, которую будет играть Редгрэйв. Пара выглядела довольно счастливой, устраивая многочисленные вечеринки в их щедром доме в Джорджтауне. Однако была у этого союза и тёмная сторона, вышедшая наружу, когда Драт была найдена мёртвой в своей ванной. Мут попал под подозрение и в 2014 году, наконец, был осуждён за её убийство и приговорён к 50 годам заключения. Между тем, их брак продлился 20 лет.

Автор адаптированного сценария — Дэвид Обёрн («Дом у озера», «Доказательство»). Съёмки стартуют этим летом в Монреале.

Fox и New Regency экранизируют новый роман Энди Уира

Кинокомпании Fox и New Regency приобрели права на новый роман Энди Уира «Артемида» ("Artemis"), публикация которого состоится в ноябре этого года. Уир ранее написал «Марсианина», которого в 2015 году экранизировал Ридли Скотт с Мэттом Дэймоном в заглавной роли. Картина стала хитом проката и обладательницей семи номинаций на премию «Оскар».

События «Артемиды» разворачиваются в недалёком будущем в единственном городе на Луне — Артемиде, где легко и просто живётся разве что богатым туристам и миллиардерам. В центре сюжета — погрязшая в долгах женщина по имени Джазз Башара, занимающаяся перевозками и мелкой контрабандой, столкнувшаяся с открывающейся для неё возможностью прилично подзаработать. Джазз даже не подозревает, что ввязывается в смертельно опасную игру серьёзных людей за контроль над Артемидой.

Продюсируют экранизацию Саймон Кинберг и Адитья Суд от компании Genre Films, базирующейся в Fox.

Джонни Депп подписался на комедию «Ричард прощается»

Джонни Депп сыграет ведущую роль в комедийном фильме режиссёра Уэйна Робертса «Ричард прощается» ("Richard Says Goodbye").

Герой сюжета, которого сыграет Депп — пресытившийся жизнью преподаватель Ричард, которому поставили смертельный диагноз. Новость заставляет его кардинально поменять свой образ жизни, чтобы провести её остаток как в голову взбредёт. Ричард пускается во все тяжкие: алкоголь, наркотики, секс и презрение ко всем, кто его раздражает.

Название фильма созвучно предыдущей картине Робертса «Кэти прощается», однако пока неясно, будут ли они между собой связаны.

Джефф Бриджес и Дайан Лейн снимутся в драме Рид Морано

Джефф Бриджес и Дайан Лейн сыграют главные роли в безымянной драме режиссёра Рид Морано («Миллиарды»), которую сейчас все хвалят за теле-сериал «Рассказ служанки», и компании Bankside Films. Сценарий написал номинант на премию «Оскар» Стюарт Бламберг («Дети в порядке»).

Бриджесс сыграет скрипача-виртуоза, которому диагностировали опасное для жизни заболевание, непростое лечение которого вынуждает его воссоединиться с отдельно проживающей женой (Лейн) и заново привыкнуть друг к другу. Болезнь сильно меняет поведение мужчины, заставляя его учиться взаимодействовать с музыкой и окружающими его людьми неожиданным образом. В картине будет много музыки.

Бриджес и Лейн ранее уже снимались вместе в вестерне Уолтера Хилла 1995 года «Дикий Билл».

В производстве фильма участвуют продюсеры: Александра Милчан, Скотт Ламберт, Дэвид Шифф, Фил Хант, Комптон Росс и компании: EMJAG Productions, MGMT Entertainment и Head Gear Films. Съёмки начнутся в октябре в Бостоне.

Лайам Нисон сыграет в римейке испанского триллера «Незнакомец»

Лайам Нисон зачислился на главную роль в триллер «Возмездие» ("Retribution") для StudioCanal, Picture Company и Ombra Films. Фильм является англоязычным римейком испанского триллера 2015 года «Незнакомец» ("El Desconocido").

Герой истории — успешный руководитель с Уолл-стрит, в машину которого под кресло водителя неизвестные подложили бомбу. Преступники требуют от него большую сумму денег, которую он должен им предоставить в течении нескольких часов, иначе они грозятся взорвать автомобиль. Ситуация осложняется тем, что вместе с ним в машине находится его семья.

Сценарий написали Крис Салманпур и Эндрю Болдуин, продюсируют фильм: Хауме Кольет-Серра, Хуан Сола, Эндрю Рона и Алекс Хейнеман. Режиссёра у проекта пока нет. Съёмки начнутся этой осенью.

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