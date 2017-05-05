По «Игре престолов» разрабатывают четыре теле-сериала

Телеканал HBO решил не расставаться с миром Вестероса и приступил к разработке четырёх спин-оффов «Игры престолов», действие которой происходит в этой мрачноватой фэнтезийной реальности.

Для работы над четырьмя потенциальными сериалами пригласили четырёх различных сценаристов, включая, разумеется автора оригинальной литературной серии Джорджа Р. Р. Мартина. Шоураннеры эпической саги Дэн Вайс и Дэвид Бениофф выступят исполнительными продюсерами любого из четырёх проектов, который руководство НВО решит запустить в производство.

Представляем авторов четырёх потенциальных сериалов:

1. Макс Боренштейн. Известен сценариями к фильмам «Голзилла» Гарета Эдвардса 2014 года, «Конг: Остров Черепа» и к сериалу «Особое мнение». Он также заявлен сценаристом приключенческой картины «Годзилла: Король монстров» ("Godzilla: King of the Monsters").

2. Джейн Голдман и Джордж Р. Р. Мартин. Голдман работала над такими проектами, как: «Звёздная пыль», «Kingsman: Секретная служба», «Люди Икс: Первый класс» и «Пипец» Мэттью Вона, «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Дом странных детей мисс Перегрин».

3. Брайан Хельгланд, сценарист «Секретов Лос-Анджелеса», удостоившийся за свою работу премии «Оскар», и «Таинственной реки» с номинациями на «Оскар» и «Золотой глобус». В числе его работ такие фильмы, как: «Легенда», «Робин Гуд» Ридли Скотта, «Не брать живым» Пола Гринграсса, «Опасная работа» Клинта Иствуда, «Гнев» и «Опасные пассажиры поезда 123» Тони Скотта и многие другие.

4. Карли Рэй и Джордж Р. Р. Мартин. Рэй хорошо известна по таким сериальным проектам, как: «Безумцы», «Оставленные», «Константин» и «Палач».

Неясным на текущий момент остаётся то, будут ли потенциальные сериалы посвящены персонажам «Игры престолов» с их предысториями и/или продолжениями, как уже не раз заявлялось руководством НВО, или это будут истории с местом действия в общей сериальной вселенной.

Но прежде, чем начнётся производство такого сериала, нас ждёт финал масштабной эпопеи по книжной серии Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени». Показ седьмого сезона «Игры престолов» состоится на НВО 16 июля 2017 года. Предстоящий сезон будет состоять из 7 эпизодов, что короче его предшественников, каждый из которых насчитывает 10 эпизодов.

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