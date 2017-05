Джереми Реннер, Эван Макгрегор, Тео Джеймс, Кристина Агилера и София Бутелла

Джереми Реннер сыграет легендарного стрелка Дока Холлидея

Джереми Реннер получил роль культового персонажа из вестернов про Дикий Запад и реально существовавшего американца Джона Генри «Дока» Холлидея в фильме по мотивам романа Мэри Дории Рассел «Док: Роман-эпитафия: Рассказ о перестрелке у корраля» ("Doc: A Novel and Epitaph: A Novel of the O.K. Corral").

Прежде, чем стать одним из самых известных ганфайтеров Дикого Запада, Док Холлидей (1851-1887) был обычным стоматологом, причём, очень хорошо образованным. Его судьбу круто изменила болезнь. Вскоре после того, как он открыл свою практику в Атланте в начале 1870-х годов, у него диагностировали туберкулёз на неизлечимой стадии. Чтобы замедлить течение болезни, он отправился в Техас с более тёплым и сухим климатом. В 1973 году, в Далласе, Холлидей открыл собственный стоматологический кабинет, затем пристрастился к выпивке и азартным играм, а уже в 1875-м был впервые арестован за перестрелку в салуне. Спустя ещё несколько арестов и смены жительства он познакомился и крепко подружился с Уайеттом Эрпом, которого он спас от бандитской пули. В 1881 году в Тумстоуне Док Холлидей вместе с братьями Эрпами активно поучаствовал в одной из самых известных перестрелок в истории Дикого Запада «Перестрелке у корраля», длившейся всего 30 секунд. На стороне закона выступили братья Эрпы и Холлидей, на стороне бандитствующих ковбоев — Билли Клейборн, братья Том и Фрэнк Маклори, братья Билли и Айк Клэнтоны. Нескольким бандитам удалось скрыться, и уже скоро они покалечили одного из братьев Эрпа, а другого убили. С этого момента началась охота Эрпа на бандитов, получившая в истории название «Вендетта Эрпа».

Умер Док Холлидей в возрасте 36 лет. В кино его сыграли такие актёры, как: Вэл Килмер («Тумстоун»), Виктор Мэтьюр («Моя дорогая Клементина») и Кирк Дуглас («Перестрелка в О. К. Коррал»).

Продюсерами фильма выступают: Кевин Фрейкс для PalmStar, выкупившей права на экранизацию романа Рассел, Джереми Реннер и Дон Хэнфилд для компании Combine. В настоящее время в проект подыскиваются сценарист и режиссёр.

Эван Макгрегор, Тео Джеймс и Кристина Агилера снимутся в любовной драме

Загадочный проект режиссёра Дрейка Доримуса («Равные», «Как сумасшедший», «Полной грудью») получил название, синопсис и команду актёров. В романтической драме с элементами научной фантастики «Зои» примут участие: Эван Макгрегор, Тео Джеймс, Кристина Агилера, Рашида Джонс, Миранда Отто, Мэттью Грэй Габлер и зачислившаяся в проект ранее Леа Сейду. А вот Чарли Ханнам, который должен был сыграть в фильме центральную роль, проект покинул.

Макгрегор и Сейду сыграют учёных из одной лаборатории, которые работают над созданием революционной технологии, предназначенной усовершенствовать романтические отношения. В какой-то момент исследователи непреднамеренно оказываются в роли подопытных.

Кого сыграют все остальные актёры не сообщается.

Сценарий к фильму написал Ричард Гринберг, исполнительный продюсер — Ридли Скотт. Съёмки начинаются в июне в Монреале.

София Бутелла отправится в «Отель Артемис»

София Бутелла («Мумия», «Взрывная блондинка», «Kingsman: Секретная служба») договаривается об участии в научно-фантастическом триллере «Отель Артемис» ("Hotel Artemis"). В фильме также снимаются Джоди Фостер и Дэйв Батиста.

События разворачиваются в ближайшем будущем в Лос-Анджелесе в отеле «Артемис». В центре сюжета — медсестра (Фостер), которая управляет подземной больницей для самых страшных преступников города. Женщина узнаёт, что один из её пациентов находится здесь с целью убийства другого. Батиста сыграет одного из них. Кого сыграет Бутелла не сообщается.

Автор сценария — Дрю Пирс, для которого этот проект станет ещё и режиссёрским дебютом. В производстве фильма принимают участие компании Ink Factory и Lionsgate. Продюсеры: Саймон и Стивен Корнвеллы, Адам Сигел и Марк Платт для Marc Platt Productions. Съёмки начнутся в этом году.

Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/02/5169.shtml

Написать комментарий:

Имя E-mail Заголовок Сообщение:



Также в блоге: