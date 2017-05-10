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Нил Маршалл перезапустит «Хеллбоя»
В феврале мы узнали окончательное решение по триквелу «Хеллбоя», когда режиссёр дилогии Гильермо дель Торо объявил, что третьего фильма не будет. Однако создатель персонажа Майк Миньола анонсировал на днях перезагрузку под руководством режиссёра Нила Маршалла с рейтингом R. Заглавную роль в фильме сыграет Дэвид Харбор.
Проект носит пока рабочее название «Хеллбой: Восхождение Кровавой королевы» ("Hellboy: Rise of the Blood Queen"). Над сценарием работали: Эндрю Косби («Эврика»), Кристофер Голден и сам Миньола.
Отвечающая за производство кинокомпания Millennium Films в настоящее время ведёт переговоры с продюсерами Ларри Гордоном и Ллойдом Левином об участии в перезагрузке.
Напомним, что первый «Хеллбой: Герой из пекла» о сверхъестественном существе из ада, вызванном в «наш мир» Григорием Распутиным по заказу оккультистов Третьего Рейха и случайно попавшего к американцам, вышел в прокат в 2004 году с Роном Перлманом в главной роли. Картина была снята за $66 млн и в мировом прокате собрала всего $99 млн. В 2008 году вышел её сиквел «Хеллбой II: Золотая армия», который сняли за $85 млн, а в прокате он заработал $160, 3 млн. На продолжении была поставлена точка, однако фанаты Хеллбоя периодически будоражили всемирную паутину, призывая общительного в соцсетях дель Торо снять продолжение. Теперь Millennium Films планирует возродить франшизу с большим количеством сиквелов.
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