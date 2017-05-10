Ванесса Редгрейв сыграет в паре с Кристофом Вальцем

Ванесса Редгрейв сыграет ведущую женскую роль в режиссёрском дебюте Кристофа Вальца «Джорджтаун» ("Georgetown") по статье Франклина Фора в New York Times Magazine 2012 года «Худший брак в Джорджтауне» ("Worst Marriage In Georgetown").

Вальц сыграет эксцентричного немца Альбрехта Мута, женившегося в 26-летнем возрасте на 71-летней вдове Виоле Драт, которую будет играть Редгрэйв. Пара выглядела довольно счастливой, устраивая многочисленные вечеринки в их щедром доме в Джорджтауне. Однако была у этого союза и тёмная сторона, вышедшая наружу, когда Драт была найдена мёртвой в своей ванной. Мут попал под подозрение и в 2014 году, наконец, был осуждён за её убийство и приговорён к 50 годам заключения. Между тем, их брак продлился 20 лет.

Автор адаптированного сценария — Дэвид Обёрн («Дом у озера», «Доказательство»). Съёмки стартуют этим летом в Монреале.

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