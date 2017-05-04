Николай Костер-Валдау, Кристина Хендрикс, Брайан де Пальма, Джефф Голдблюм, Дэнни де Вито и Шайя Лабуф

Николай Костер-Валдау и Кристина Хендрикс в триллере Брайана де Пальмы

Кристина Хендрикс и Николай Костер-Валдау получили главные роли в триллере Брайана де Пальмы с рабочим названием «Домино» ("Domino"). Автор сценария — Питер Скавлан («Кон-Тики»).

События разворачиваются между Скандинавией и Испанией. В центре сюжета — полицейский из Копенгагена, жаждущий возмездия для таинственного преступника по имени Имран, убившего его напарника. Коп обращается за помощью к своему коллеге и любовнице покойного, чтобы выследить Имрана, однако не так просто осуществить задуманное. Между двумя сторонами начинается игра в кошки-мышки, привлекающая к себе внимание опасного агента ЦРУ.

Костер-Валдау будет играть полицейского, который хочет посадить опасного преступника, а Хендрикс сыграет любовницу его погибшего напарника.

Дэнни де Вито и Джефф Голдблюм сыграют героев музыкальной комедии

Дэнни де Вито и Джефф Голдблюм сыграют главные роли в музыкальной комедии для Amazon Studios. Разработкой проекта, который пока не обзавёлся названием, руководит сценарист и продюсер Тим Лонг («Симпсоны») от компании Imagine Television.

Актёры изобразят культовый в прошлом музыкальный дуэт, состоящий из Мэтта Дауни (Голдблюм) и Арло Финклмана (де Вито). Несмотря на давнюю и взаимную ненависть музыканты вынуждены объединиться. Ради возможности более-менее мирного сосуществования, они обращаются за помощью к людям, которые их любят — жёнам, детям, бывшим жёнам и любовницам, друзьям, коллегам, менеджерам — каждый из которых так же ярок и оригинален, и способен взбесить, как Мэтт и Арло.

Исполнительными продюсерами музыкального сериала выступают: Брайан Грэйзер, Фрэнси Кэлфо, де Вито и Голдблюм. Показ состоится на Amazon Prime Video.

Шайя Лабуф зачислился в независимый проект

Шиа Лабуф подписался на главную роль в независимом проекте "Peanut Butter Falcon". Сценарий написали Тайлер Нильсон и Майк Шварц, они же будут снимать картину, которая станет их дебютом в большом кино.

Сюжет фильма сравнивают с историями Марка Твена. Главный герой — молодой человек по имени Зак с синдромом Дауна, который сбегает из лечебницы для инвалидов, чтобы осуществить свою мечту. Зак страстно желает поступить в школу реслинга и сделать карьеру профессионального борца.

Лабуф сыграет в этой истории мелкого преступника в бегах, который неожиданно становится союзником и тренером Зака.

В производстве фильма принимает участие кинокомпания Lucky Treehouse Pictures.

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