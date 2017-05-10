Fox и New Regency экранизируют новый роман Энди Уира

Кинокомпании Fox и New Regency приобрели права на новый роман Энди Уира «Артемида» ("Artemis"), публикация которого состоится в ноябре этого года. Уир ранее написал «Марсианина», которого в 2015 году экранизировал Ридли Скотт с Мэттом Дэймоном в заглавной роли. Картина стала хитом проката и обладательницей семи номинаций на премию «Оскар».

События «Артемиды» разворачиваются в недалёком будущем в единственном городе на Луне — Артемиде, где легко и просто живётся разве что богатым туристам и миллиардерам. В центре сюжета — погрязшая в долгах женщина по имени Джазз Башара, занимающаяся перевозками и мелкой контрабандой, столкнувшаяся с открывающейся для неё возможностью прилично подзаработать. Джазз даже не подозревает, что ввязывается в смертельно опасную игру серьёзных людей за контроль над Артемидой.

Продюсируют экранизацию Саймон Кинберг и Адитья Суд от компании Genre Films, базирующейся в Fox.

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