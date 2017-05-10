Джефф Бриджес и Дайан Лейн снимутся в драме Рид Морано

Джефф Бриджес и Дайан Лейн сыграют главные роли в безымянной драме режиссёра Рид Морано («Миллиарды»), которую сейчас все хвалят за теле-сериал «Рассказ служанки», и компании Bankside Films. Сценарий написал номинант на премию «Оскар» Стюарт Бламберг («Дети в порядке»).

Бриджесс сыграет скрипача-виртуоза, которому диагностировали опасное для жизни заболевание, непростое лечение которого вынуждает его воссоединиться с отдельно проживающей женой (Лейн) и заново привыкнуть друг к другу. Болезнь сильно меняет поведение мужчины, заставляя его учиться взаимодействовать с музыкой и окружающими его людьми неожиданным образом. В картине будет много музыки.

Бриджес и Лейн ранее уже снимались вместе в вестерне Уолтера Хилла 1995 года «Дикий Билл».

В производстве фильма участвуют продюсеры: Александра Милчан, Скотт Ламберт, Дэвид Шифф, Фил Хант, Комптон Росс и компании: EMJAG Productions, MGMT Entertainment и Head Gear Films. Съёмки начнутся в октябре в Бостоне.

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