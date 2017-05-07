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5 лучших роликов недели: Darksiders 3, Томми Вайcо в «Звёздных войнах» и Дэвид Линч
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
Трейлер видеоигры Darksiders 3:
Томми Вайcо поместили в «Звёздные войны»:
Пол Томас Андерсон продолжает снимать клипы — на этот раз для девачковой инди-группы:
Наоми Уоттс, Лора Дерн и прочие актрисы делятся приколами о Дэвиде Линче:
Трейлер видеоигры про спецназ Ready or Not:
На этом всё.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/07/5175.shtml
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