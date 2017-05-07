5 лучших роликов недели: Darksiders 3, Томми Вайcо в «Звёздных войнах» и Дэвид Линч

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Трейлер видеоигры Darksiders 3:





Томми Вайcо поместили в «Звёздные войны»:





Пол Томас Андерсон продолжает снимать клипы — на этот раз для девачковой инди-группы:





Наоми Уоттс, Лора Дерн и прочие актрисы делятся приколами о Дэвиде Линче:





Трейлер видеоигры про спецназ Ready or Not:





На этом всё.

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