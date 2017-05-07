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5 лучших роликов недели: Darksiders 3, Томми Вайcо в «Звёздных войнах» и Дэвид Линч

Киноблог » Ссылка дня » 07 мая 2017, 15:37:04
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5 лучших роликов недели: Darksiders 3, Томми Вайcо в Звёздных войнах и Дэвид Линч

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Трейлер видеоигры Darksiders 3:


Томми Вайcо поместили в «Звёздные войны»:


Пол Томас Андерсон продолжает снимать клипы — на этот раз для девачковой инди-группы:


Наоми Уоттс, Лора Дерн и прочие актрисы делятся приколами о Дэвиде Линче:


Трейлер видеоигры про спецназ Ready or Not:


На этом всё.


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