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У сиквела «Грани будущего» появилось название
Даг Лиман раскрыл название сиквела научно-фантастической картины 2014 года «Грань будущего», разговоры о котором ходят с 2015-го. По словам режиссёра, фильм получил название «Живи. Умри. Снова. И снова» ("Live Die Repeat and Repeat"). Собственно, это похоже на подзаголовок оригинальной картины: «Живи. Умри. Снова» ("Live. Die. Repeat"), хотя отечественные локализаторы ещё успеют его заменить на что-то совсем иное.
Том Круз и Эмили Блант, сыгравшие в фильме главные роли, обязательно будут участвовать в сиквеле, сценарием довольны, как и Лиман. Режиссёр не назвал автора, но ранее предполагалось, что черновой вариант напишут Анна Уотерхаус и Джо Шрэпнел («Фрэнки и Элис»), который затем отполирует Кристофер Маккуорри, но он сослался на занятость в других проектах.
Оригинальный фантастический боевик рассказывал историю борьбы с вторгшейся на Землю инопланетной расой. Пришельцы могут управлять временем, а потому практически непобедимы. Круз сыграл майора Уильяма Кейджа, разжалованного в рядовые и отправленного на базу накануне главного сражения, в котором в его кровь попадает кровь одного из пришельцев. Вскоре он погибает на мине, но неожиданно воскресает накануне той же битвы, где он уже погиб. Кейдж попадает в так называемую временную петлю, начинает присматриваться к деталям, замечает девушку Риту Вратаски (Блант), спасает её и узнаёт, что она, как и он пережила подобный эффект, пропавший после переливания крови. Они начинают исследовать феномен захватчиков и в итоге одерживают победу.
В основу картины лёг роман Хироси Сакуразаки «Всё, что тебе нужно — это убивать». Несмотря на то, что фильм во многом книге не соответствует, по мнению многих критиков он считается одним из лучших фантастических фильмов 2014 года и одной из лучших работ Дага Лимана. Производственный бюджет картины составил $178 млн, в мировом прокате она собрала более $370 млн.
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