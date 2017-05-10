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Джонни Депп подписался на комедию «Ричард прощается»
Джонни Депп сыграет ведущую роль в комедийном фильме режиссёра Уэйна Робертса «Ричард прощается» ("Richard Says Goodbye").
Герой сюжета, которого сыграет Депп — пресытившийся жизнью преподаватель Ричард, которому поставили смертельный диагноз. Новость заставляет его кардинально поменять свой образ жизни, чтобы провести её остаток как в голову взбредёт. Ричард пускается во все тяжкие: алкоголь, наркотики, секс и презрение ко всем, кто его раздражает.
Название фильма созвучно предыдущей картине Робертса «Кэти прощается», однако пока неясно, будут ли они между собой связаны.
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