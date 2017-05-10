Джонни Депп подписался на комедию «Ричард прощается»

Джонни Депп сыграет ведущую роль в комедийном фильме режиссёра Уэйна Робертса «Ричард прощается» ("Richard Says Goodbye").

Герой сюжета, которого сыграет Депп — пресытившийся жизнью преподаватель Ричард, которому поставили смертельный диагноз. Новость заставляет его кардинально поменять свой образ жизни, чтобы провести её остаток как в голову взбредёт. Ричард пускается во все тяжкие: алкоголь, наркотики, секс и презрение ко всем, кто его раздражает.

Название фильма созвучно предыдущей картине Робертса «Кэти прощается», однако пока неясно, будут ли они между собой связаны.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/10/5178.shtml?4

Также в блоге: