Крис Пайн, Мишель Уильямс, Джеймс Марш, Уилл Феррелл и Джейсон Момоа

Криса Пайна и Мишель Уильямс пригласили в шпионский триллер

Крис Пайн и Мишель Уильямс договариваются об участии в шпионском экшен-триллере «Все старые ножи» ("All the Old Knives"). Режиссёр картины — Джеймс Марш («Вселенная Стивена Хокинга»). Ранее к проекту присматривались актёры Кейт Уинслет и Идрис Эльба и режиссёр Нил Бёргер.

События разворачиваются в прибрежном калифорнийском городке Кармель, где собрались поужинать и повспоминать былое бывшие любовники — экс-агент ЦРУ Силия Харрисон, вот уже пятый год заботящаяся о семейном гнёздышке, и действующий сотрудник Венского отделения конторы Генри Пелхэм. Ему не даёт покоя одна совместная провалившаяся миссия с угоном иорданского лайнера королевских авиалиний, все пассажиры которого, включая пилотов и стюардесс, оказались мертвы. Они начинают подозревать друг друга в том, что другой явился на ужин не случайно и что один из них не доживёт до десерта.

Фильм снимается по одноимённому роману Олена Стейнхауэра, он же выступает автором сценария. Пайн и Уильямс претендуют на ведущие роли агентов ЦРУ.

Продюсируют картину: Стив Шварц от компании Chockstone Pictures, Ник Векслер и Роджер Шварц. Съёмки начнутся в конце года.

Уилл Феррелл и Джейсон Момоа сыграют героев комедии

Уилл Феррелл и Джейсон Момоа подписались на съёмки в комедии для кинокомпании Paramount. Названия у проекта пока нет, сценарий написали Эндрю Могель и Джарред Пол («Всегда говори да», «Муви 43», «Колдунья», «40 дней и 40 ночей»).

Феррелл сыграет бывшую звезду теле-сериалов, который воссоединяется для участия в одном проекте с актёром, когда-то игравшим его телевизионного сына и ставшего впоследствии мега-звездой. Эта роль досталась Момоа.

Продюсирует фильм Ник Столер с командой из компании Феррелла Gary Sanchez Productions. Кто возглавит съёмки в качестве режиссёра пока не сообщается.

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