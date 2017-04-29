Экранизации: «Воспламеняющая взглядом» и «Вампирские хроники»

Акива Голдсман экранизирует роман Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом»

Universal Pictures и Blumhouse Productions анонсировали римейк фильма ужасов 1984 года «Воспламеняющая взглядом» по одноимённому роману Стивена Кинга. Вообще-то Universal уже бралась за проект в 2010 году совместно с компанией Dino De Laurentiis, стоящие за первой экранизацией, но безрезультатно.

Оригинальный роман, который Кинг издал в 1981 году, рассказывает о восьмилетней девочке, воспламеняющей взглядом всё, что пожелает. Однако она не всегда может контролировать свои пиротехнические способности и когда она злится, они выходят из-под контроля. Необычный ребёнок привлекает внимание спецслужб, которые похищают девочку, собираясь использовать её как оружие.

Новый адаптированный сценарий написал к фильму Скотт Тимс («Ошибки прошлого»). У очередной кинговской экранизации от Universal появился не только новый партнёр Blumhouse Productions, но и режиссёр — Акива Голдсман, более известный как опытный сценарист и продюсер с не очень удачным режиссёрским дебютом, которым стала фэнтезийная драма «Любовь сквозь время».

Правда, это не единственная режиссёрская работа Голдсмана. Его второй фильм — мистическая драма «Стефани» готовится к выпуску в этом году. Картина также снимается при участии компании Blumhouse Productions. Помимо кино, Голдсман в качестве режиссёра работал и работает на телевидении.

К телеадаптации «Вампирских хроник» Энн Райс подключились Paramount Television и Anonymous Content

Компании Paramount Television и Anonymous Content получили права на телеадаптацию многотомной литературной серии Энн Райс «Вампирские хроники». Автором сценария и исполнительным продюсером сериала выступит сын писательницы Кристофер Райс. Также среди продюсеров масштабного проекта числятся: Энн Райс, Дэвид Кантер из Anonymous Content и Стив Голин.

Данный проект стал возможен после того, как в прошлом году права на серию вернулись к автору, и она лично подключилась к его разработке. Райс планировала в числе первых рассказать зрителям историю вампира Лестата, которая стала бы отправной точкой в этой масштабной вампирской саге.

Литературная серия Райс началась в 1976 году и пишется до сих пор. Последний роман хроник «Принц Лестат и царство Атлантиды» вышел в прошлом году и вызвал очередную волну интереса ко всем хроникам. Всего ею написано 13 романов и несколько спин-оффов, куда вошли романы из «Новых вампирских хроник» и перекликающаяся с основными хрониками серия «Мэйфейрские ведьмы».

Наибольшую известность Энн Райс принёс самый первый роман хроник — «Интервью с вампиром». В 1994 году по нему был снят знаменитый фильм, главные роли в котором исполнили Том Круз и Брэд Питт. Второй фильм по хроникам — «Королева проклятых» — появился в 2002 году. Его основой стал третий роман цикла, роль вампира Лестата сыграл Стюарт Таунсенд.

Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/04/29/5166.shtml

Написать комментарий:

Имя E-mail Заголовок Сообщение:



Также в блоге: