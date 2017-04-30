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5 лучших роликов недели: Крис Пратт, Call of Duty: WWII, клипы Кристен Стюарт и «Ленинграда»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
Трейлер Call of Duty: WWII:
Маколей Калкин в постмодернистком инди-клипе в роли Кобейна-Иисуса:
Новая ироничная короткометражка-клип группы «Ленинград»:
Кристен Стюарт сняла клип для CHVRCHES:
Крис Пратт играет в дурацкие прикольные игры на британском радио. В первом видео он разыгрывает мелодраму с сэндвичем, в другом пранкует по телефону:
На этом всё.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/04/30/5167.shtml
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