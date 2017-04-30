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5 лучших роликов недели: Крис Пратт, Call of Duty: WWII, клипы Кристен Стюарт и «Ленинграда»

Киноблог » Ссылка дня » 30 апреля 2017, 14:29:55
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5 лучших роликов недели: Крис Пратт, Call of Duty: WWII, клипы Кристен Стюарт и Ленинграда

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Трейлер Call of Duty: WWII:


Маколей Калкин в постмодернистком инди-клипе в роли Кобейна-Иисуса:


Новая ироничная короткометражка-клип группы «Ленинград»:


Кристен Стюарт сняла клип для CHVRCHES:


Крис Пратт играет в дурацкие прикольные игры на британском радио. В первом видео он разыгрывает мелодраму с сэндвичем, в другом пранкует по телефону:



На этом всё.


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