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Дэмиан Шазелл, Джесси Айзенберг, римейк «Плутовства» и «Повелители Вселенной»
Дэмиан Шазелл заинтересовался работой на телевидении
Дэмиану Шазеллу предложили возглавить съёмки музыкальной драмы для телевидения «Эдди»/«Водоворот» ("Eddy"). Автор сценария — Джек Торн («Как я теперь люблю», «Долгое падение»).
Действие сериала происходит в современном мультикультурном Париже. В центре сюжета — музыкальный клуб, его владелец, музыканты и окружающий их город.
Музыку напишет Гленн Баллард, продюсер — Алан Пол («Клиент всегда мёртв»). Полагают, что скоро проект найдёт себе пристанище в виде кабельного телеканала или потокового сервиса.
Джесси Айзенберг снимет комедийный сериал «Маркет»
Джесси Айзенберг при поддержке производственной компании Джей-Джей Абрамса Bad Robot выступит режиссёром комедийного теле-сериала «Маркет» ("Market") и сыграет в нём одну из ведущих ролей.
В центре сюжета — недавно овдовевший Гарольд Кацман, который решается на переезд в Питсбург к своему взрослому сыну Стэну. Из-за проблем в американской экономике они одновременно теряют работу и вынуждены объединить усилия для поиска новой.
Айзенберг сыграет Стэна.
В производстве сериала также принимает участие Warner Bros. TV. Дома у проекта пока нет, но уже скоро, вероятно, появится.
HBO анонсировал теле-римейк «Плутовства»
Телеканал НВО заказал многосерийный проект по сатирической комедии Барри Левинсона 1997 года «Плутовство». Главные роли в фильме сыграли Роберт де Ниро и Дастин Хоффман. Левинсон выступит исполнительным продюсером сериала и может возглавить съёмки пилотной серии.
Де Ниро сыграл в оригинальном фильме политтехнолога, который для отвлечения внимания общественности от сексуального скандала вокруг президента, нанимает кинопродюсера-Хоффмана, чтобы с его помощью создать видимость угрозы со стороны несуществующей албанской террористической группы и обосновать необходимость вовлечения США в войну. Продюсер горячо и с выдумкой берётся за дело: снимаются патриотические военные ролики, берутся псевдоинтервью и даже сочиняются военные песни. Президент стягивает авианосную группировку, имитируя заброс американских диверсантов в Албанию, одного из которых даже «берут в плен».
Оригинальный фильм был снят по мотивам книги Ларри Бейнхарта 1993 года «Американский герой», переизданной в 2005 году под названием «Виляя собакой: Роман».
Сценарий телевизионной версии напишет Раджив Джозеф, сюжет которого отдаст должное оригинальной картине, а затем уйдёт в сторону от политики в бизнес и развлекательную индустрию, где небольшая профессиональная группа телевизионщиков покажет всем, что ей подвластно создать любую действительность.
Помимо Барри Левинсона, продюсерами выступят Роберт де Ниро и Джейн Розенталь из производственной команды «Плутовства».
Макджи покинул «Повелителей Вселенной»
Перезапуск популярной франшизы 1980-х годов «Повелители Вселенной» ("Masters of the Universe") остался без режиссёра. Ранее студия Sony Pictures пыталась привлечь к проекту Макджи.
«Повелители Вселенной» — это история принца Адама, который превращается в мифического воина Хи-Мэна и становится последней надеждой волшебной страны Этерния, разрушенной технологиями злодея Скелетора.
После многократных замен сценариста студия остановилась на Дэвиде Гойере, работа которого должна привлечь к планируемому проекту таланты категории «А». Релиз планируется на 18 декабря 2019 года.
«Повелители Вселенной» появились в 1982 году в виде серии игрушек компании Mattel, породивших впоследствии несколько мультсериалов, их спин-оффов и полнометражную картину с Дольфом Лундгреном и Фрэнком Лангеллой в образе протагониста и антагониста соответственно. Она вышла в прокат в 1987 году.
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Дэмиану Шазеллу предложили возглавить съёмки музыкальной драмы для телевидения «Эдди»/«Водоворот». Автор сценария — Джек Торн...
Джесси Айзенберг при поддержке производственной компании Джей-Джей Абрамса Bad Robot выступит режиссёром комедийного теле-сериала «Маркет» и сыграет в нём одну из...
Телеканал НВО заказал многосерийный проект по сатирической комедии Барри Левинсона 1997 года «Плутовство»...
Перезапуск популярной франшизы 1980-х годов «Повелители Вселенной» остался без режиссёра...
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