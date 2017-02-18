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Кинокомиксы: «Бэтмен» и« Шазам»
Режиссёр Мэтт Ривз отказался от «Бэтмена»
Кинокомпания Warner Bros. Pictures поторопилась официально объявить Мэтта Ривза режиссёром сольного фильма про Бэтмена. Переговоры, как говорят, потерпели неудачу. Вероятно, между руководством студии и Ривзом произошёл конфликт, в результате которого он оставил проект.
Между тем ворнеры полны решимости начать производство и надеются, что, когда «горячие головы остынут», конструктивный диалог может возобновиться. Всё как обычно: студии требуют от режиссёра беспрекословного подчинения, на что далеко не всякий согласен подписаться. Интересно, что теперь стали известны два имени из шорт-листа, кому Warner Bros. готова доверить постановку «Бэтмена» — это Ридли Скотт и Феде Альварес («Не дыши», «Зловещие мертвецы: Чёрная книга»).
Напомним читателю, что первоначально фильм собирался снимать Бен Аффлек, впоследствии отказавшийся от этой идеи, мотивировав своё решение сложностью совмещения работы над ролью с руководством всем съёмочным процессом и продюсированием. Студия пошла ему на встречу.
В предстоящей картине, сценарий к которой написали Джефф Джонс и Аффлек, Бэтмен померится силами с суперзлодеем Дефстроуком, которого сыграет Джо Манганьело. Также в фильме будут сниматься Джереми Айронс в роли Альфреда и Джей Кей Симмонс в роли комиссара Гордона.
Дэвиду Сандбергу предложили снимать «Шазама»
Кинокомпания Warner Bros. Pictures предложила автору хоррора «И гаснет свет» Дэвиду Сандбергу возглавить съёмки кинокомикса «Шазам!» ("Shazam!"). У студии была возможность узнать режиссёра, поскольку в настоящий момент он снимает для неё сиквел «Проклятия Аннабель» — одного из спин-оффов «Заклятия», релиз которого состоится в августе этого года.
Шазам — это подросток Билли Бэтсон, впервые появившийся в комиксах DC в 1939 году. Имя персонажа составлено из начальных букв имён мифологических героев: Соломона (Solomon), Геракла (Hercules), Атласа (Atlas), Зевса (Zeus), Ахиллеса (Achilles) и Меркурия (Mercury). Их сила и способности переходят юноше, которого выбрал добрый волшебник Шазам. Стоит только парню произнести его имя, как его поражает молния и он превращается во взрослого супергероя. Свою силу Билли может передавать друзьям и членам семьи.
Противостоит супергерою, как мы уже знаем, Чёрный Адам, которого в фильме будет играть Дуэйн Джонсон. Совет самых влиятельных в мире волшебников провозглашает Чёрного Адама своим чемпионом и наделяет значительными властными полномочиями. Однако его моральный облик не соответствует возложенным на него ожиданиям: вместо того, чтобы использовать свои способности во благо других, он использует их ради получения ещё большей власти. Злодей умеет летать, обладает невероятной силой и гибкостью, управляет молниями и творит волшебство. Чёрный Адам тоже получит свой собственный фильм.
Сценарий к фильму пишет Даррен Лемке («Джек — покоритель великанов», «Шрек навсегда», «Турбо»). Релиз планируется на 2019 год.
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