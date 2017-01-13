5 лучших роликов недели: Николас Кейдж, собака Джона Уика и влюблённый Волдеморт

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Фильм, который мы не заслужили: «Красавица и Волдеморт»:





Пародия на первого «Джона Уика», в котором собака мстит за убитого хозяина:





Николас Кейдж читает поэму Алана По:





Короткометражка Кирилла Серебренников «Фонограф» про Чайковского:





Предоскаровский круглый стол с продюсерами, среди которых Мэтт Дэймон, Даррен Аронофски, Фрэнк Маршалл.





На этом всё.

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