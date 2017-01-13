|
5 лучших роликов недели: Николас Кейдж, собака Джона Уика и влюблённый Волдеморт
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
Фильм, который мы не заслужили: «Красавица и Волдеморт»:
Пародия на первого «Джона Уика», в котором собака мстит за убитого хозяина:
Николас Кейдж читает поэму Алана По:
Короткометражка Кирилла Серебренников «Фонограф» про Чайковского:
Предоскаровский круглый стол с продюсерами, среди которых Мэтт Дэймон, Даррен Аронофски, Фрэнк Маршалл.
На этом всё.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/02/12/5067.shtml
Написать комментарий:
Смотрите также:
Раздел Ссылка дня
Также в блоге:
Джейк Гилленхааль, Мэтт Ривз, Генри Кэвилл, Бен Кингсли и Александра Даддарио » Вести с полей » 11/02
Пол Джиаматти, Джефф Дэниелс, Дэвид Гордон Грин, Дэнни Макбрайд, Джон Карпентер, Кевин Смит и Джо Манганьелло » Вести с полей » 10/02
Брэд Питт, Джеймс Грэй, Лена Хиди, Ник Фрост, Дуэйн Джонсон и Кирилл Серебренников » Вести с полей » 09/02
|
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
11 февраля, суббота
Джейк Гилленхааль сыграет одну из ведущих ролей в комедийном инди-вестерне «Братья Систерс» по одноимённому роману Патрика де Витта...
Бен Аффлек, как мы помним, совсем недавно отказался от места режиссёра сольного фильма про Бэтмена...
Генри Кэвилл, Бен Кингсли и Александра Даддарио разыграют главные роли в психологическом триллере «Номис»...
Логан, Logan
Прокат в России: 2 марта 2017 года
» Отрывок
» Отрывок
Конг: Остров Черепа, Kong: Skull Island
Прокат в России: 9 марта 2017 года
Жанр: аниме
Прокат в России: 30 марта 2017 года
Живое, Life
Прокат в России: 18 мая 2017 года
10 февраля, пятница
Пол Джиамати и Джефф Дэниелс подписались на участие в шпионском триллере «Кэтчер-шпион», куда ранее зачислились Пол Радд и Гай Пирс...
Создатель «Хэллоуина» Джон Карпентер раскрыл некоторые детали очередного фильма франшизы, над которым он работает в сотрудничестве с кинокомпанией Blumhouse. Главные...
Кевин Смит опубликовал у себя в инстаграме скриншот с ноутбука с титульным листом сценария фильма о культовых персонажах вымышленной вселенной «View Askewniverse» Джее...
Джо Манганьелло и Марли Шелтон поучаствуют в съёмках киноадаптации игровой аркады 1980-х годов "Rampage"...
9 февраля, четверг
Сегодня, 9 февраля, начинает свою работу 67-й Берлинский международный кинофестиваль...
Обитель зла: Последняя глава: Зомби-муви
Лего Фильм: Бэтмен: Уязвимые места
На пятьдесят оттенков темнее: Придёт серенький волчок
Джон Уик 2: Хеллоу даркнесс, май олд френд
Галерея: Оскар-2017, как это будет
|
|
|
|
|
«Джо Уик 2», рецензия «На 50 оттенков темнее», отзыв Оскар 2017: предоскаровская галерея «Обитель зла 6», рецензия «Лего Бэтмен», рецензия «Космос между нами», отзыв «Притяжение», рецензия «Викинг», рецензия, отзывы «Голос монстра», отзыв «Ла-Ла Ленд», рецензия «Три Икса: Мировое господство», рецензия «Феминизм». Киносценарий