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5 лучших роликов недели: Николас Кейдж, собака Джона Уика и влюблённый Волдеморт

Киноблог » Ссылка дня » 12 февраля 2017, 15:21:02
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5 лучших роликов недели: Николас Кейдж, собака Джона Уика и влюблённый Воландеморт

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Фильм, который мы не заслужили: «Красавица и Волдеморт»:


Пародия на первого «Джона Уика», в котором собака мстит за убитого хозяина:


Николас Кейдж читает поэму Алана По:


Короткометражка Кирилла Серебренников «Фонограф» про Чайковского:


Предоскаровский круглый стол с продюсерами, среди которых Мэтт Дэймон, Даррен Аронофски, Фрэнк Маршалл.


На этом всё.


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