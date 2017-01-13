|
Ролики россыпью: «Пираты Карибского моря», «Красавица и чудовище», «Призрак в доспехах»
Жара стояла почти всю прошлую неделю. Сначала был как всегда жирный Суперкубок, а затем и другие блокбастеры подтянулись.
Самый важный трейлер принадлежал новым «Пиратам Карибского моря». Знакомые лица, богатые кадры и, главное, позабытое чувство увлекательного приключения. Это может быть исключительно эффект монтажа, но хочется верить, что сериал действительно возвращается в норму.
На Суперкубке также отличились: комедия «Спасатели Малибу», комиксы «Логан» и «Стражи галактики 2», очередные «Трансформеры» и «Форсаж», сюрреалистичный триллер «Лекарство от здоровья» Гора Вербински, фантастический хоррор «Живое» и киберпанк «Призрак в доспехах». Для последних двух вдобавок вышли новые трейлеры, которые в обоих случаях никак не изменили отношение, а возможно, что сделали даже хуже. «Живое» как будто совсем лишено интриги и оригинальности, а ролик «Призрака» упирает на личную тайну главной героини, опять сопли, семья и всё такое.
Ещё был тизер второго сезона «Очень странных дел», многообещающий, снова Спилберг — теперь уже более современный. Примерно в то же время, кстати, появился и очередной тизер «Твин Пикса», снова чисто фан-сервис.
По второму трейлеру теперь у пост-сноуденовского триллера «Круг» с Эммой Уотсон, отечественной горе-мелодрамы «Матильда», европейского триллера с Кристен Стюарт «Персональный покупатель», диснеевской сказки «Красавица и чудовище» опять с Уотсон. А также свежие трейлеры у мультфильма «Смурфики. Затерянная деревня» и драмы «Затерянный город Зет». Этим двух предлагаю выйти одновременно.
Под выход «Лего Бэтмен» показали трейлер «Лего Ниндзяго» по мотивам одноимённого мультсериала, но большого потенциала в нём не видно. А «Марвел» стартовал с раскруткой кульминационного блокбастера во всей это многолетней фигне под названием «Мстители: Война бесконечности». Там небольшой ролик о съёмках — Роберт Дауни, Холланд и Крис Пратт говорят, как круто быть вместе и всё это делать.
Дальше — Джеймс Франко снялся в готичном бдсм-триллере «Институт», София Коппола сделала гендерный триллер «Роковое искушение», Эджертон поддержал независимый хоррор «Оно приходит ночью», а Шварценеггер сыграл Виктора Калоева в «Последствиях».
Ещё у нас новые телеролики к фильмам «Сплит», «Чудо-женщина» и «Конг». Другие свежие ролики о съёмках — у «Великой стены» и «На игле 2».
На этом всё.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/02/13/5069.shtml
Написать комментарий:
Смотрите также:
Раздел Ссылка дня
Также в блоге:
Джейк Гилленхааль, Мэтт Ривз, Генри Кэвилл, Бен Кингсли и Александра Даддарио » Вести с полей » 11/02
Пол Джиаматти, Джефф Дэниелс, Дэвид Гордон Грин, Дэнни Макбрайд, Джон Карпентер, Кевин Смит и Джо Манганьелло » Вести с полей » 10/02
Брэд Питт, Джеймс Грэй, Лена Хиди, Ник Фрост, Дуэйн Джонсон и Кирилл Серебренников » Вести с полей » 09/02
|
12 февраля в Лондоне объявлены обладатели премии британской киноакадемии BAFTA. Лучшим фильмом года признан «Ла-Ла Ленд»...
Жара стояла почти всю прошлую неделю. Сначала был как всегда жирный Суперкубок, а затем и другие блокбастеры подтянулись...
Стражи Галактики 2, Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России: 4 мая 2017 года
» TV-ролик
Жанр: аниме
Прокат в России: 30 марта 2017 года
12 февраля, воскресенье
Американские прокатчики в этом году, взглянув на календарь, не стали заморачиваться и поставили все три главных релиза февраля на самую выигрышную его неделю между...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
11 февраля, суббота
Джейк Гилленхааль сыграет одну из ведущих ролей в комедийном инди-вестерне «Братья Систерс» по одноимённому роману Патрика де Витта...
Бен Аффлек, как мы помним, совсем недавно отказался от места режиссёра сольного фильма про Бэтмена...
Генри Кэвилл, Бен Кингсли и Александра Даддарио разыграют главные роли в психологическом триллере «Номис»...
Обитель зла: Последняя глава: Зомби-муви
Лего Фильм: Бэтмен: Уязвимые места
Джон Уик 2: Хеллоу даркнесс, май олд френд
На пятьдесят оттенков темнее: Придёт серенький волчок
Галерея: Оскар-2017, как это будет
|
|
|
|
|
«Джон Уик 2», рецензия «На 50 оттенков темнее», отзыв Оскар 2017: предоскаровская галерея «Обитель зла 6», рецензия «Лего Бэтмен», рецензия «Космос между нами», отзыв «Притяжение», рецензия «Викинг», рецензия, отзывы «Голос монстра», отзыв «Ла-Ла Ленд», рецензия «Три Икса: Мировое господство», рецензия «Феминизм». Киносценарий