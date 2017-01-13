Ролики россыпью: «Пираты Карибского моря», «Красавица и чудовище», «Призрак в доспехах»

Жара стояла почти всю прошлую неделю. Сначала был как всегда жирный Суперкубок, а затем и другие блокбастеры подтянулись.

Самый важный трейлер принадлежал новым «Пиратам Карибского моря». Знакомые лица, богатые кадры и, главное, позабытое чувство увлекательного приключения. Это может быть исключительно эффект монтажа, но хочется верить, что сериал действительно возвращается в норму.

На Суперкубке также отличились: комедия «Спасатели Малибу», комиксы «Логан» и «Стражи галактики 2», очередные «Трансформеры» и «Форсаж», сюрреалистичный триллер «Лекарство от здоровья» Гора Вербински, фантастический хоррор «Живое» и киберпанк «Призрак в доспехах». Для последних двух вдобавок вышли новые трейлеры, которые в обоих случаях никак не изменили отношение, а возможно, что сделали даже хуже. «Живое» как будто совсем лишено интриги и оригинальности, а ролик «Призрака» упирает на личную тайну главной героини, опять сопли, семья и всё такое.

Ещё был тизер второго сезона «Очень странных дел», многообещающий, снова Спилберг — теперь уже более современный. Примерно в то же время, кстати, появился и очередной тизер «Твин Пикса», снова чисто фан-сервис.

По второму трейлеру теперь у пост-сноуденовского триллера «Круг» с Эммой Уотсон, отечественной горе-мелодрамы «Матильда», европейского триллера с Кристен Стюарт «Персональный покупатель», диснеевской сказки «Красавица и чудовище» опять с Уотсон. А также свежие трейлеры у мультфильма «Смурфики. Затерянная деревня» и драмы «Затерянный город Зет». Этим двух предлагаю выйти одновременно.

Под выход «Лего Бэтмен» показали трейлер «Лего Ниндзяго» по мотивам одноимённого мультсериала, но большого потенциала в нём не видно. А «Марвел» стартовал с раскруткой кульминационного блокбастера во всей это многолетней фигне под названием «Мстители: Война бесконечности». Там небольшой ролик о съёмках — Роберт Дауни, Холланд и Крис Пратт говорят, как круто быть вместе и всё это делать.

Дальше — Джеймс Франко снялся в готичном бдсм-триллере «Институт», София Коппола сделала гендерный триллер «Роковое искушение», Эджертон поддержал независимый хоррор «Оно приходит ночью», а Шварценеггер сыграл Виктора Калоева в «Последствиях».

Ещё у нас новые телеролики к фильмам «Сплит», «Чудо-женщина» и «Конг». Другие свежие ролики о съёмках — у «Великой стены» и «На игле 2».

На этом всё.

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