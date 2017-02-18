Режиссёр Мэтт Ривз отказался от «Бэтмена»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures поторопилась официально объявить Мэтта Ривза режиссёром сольного фильма про Бэтмена. Переговоры, как говорят, потерпели неудачу. Вероятно, между руководством студии и Ривзом произошёл конфликт, в результате которого он оставил проект.

Между тем ворнеры полны решимости начать производство и надеются, что, когда «горячие головы остынут», конструктивный диалог может возобновиться. Всё как обычно: студии требуют от режиссёра беспрекословного подчинения, на что далеко не всякий согласен подписаться. Интересно, что теперь стали известны два имени из шорт-листа, кому Warner Bros. готова доверить постановку «Бэтмена» — это Ридли Скотт и Феде Альварес («Не дыши», «Зловещие мертвецы: Чёрная книга»).

Напомним читателю, что первоначально фильм собирался снимать Бен Аффлек, впоследствии отказавшийся от этой идеи, мотивировав своё решение сложностью совмещения работы над ролью с руководством всем съёмочным процессом и продюсированием. Студия пошла ему на встречу.

В предстоящей картине, сценарий к которой написали Джефф Джонс и Аффлек, Бэтмен померится силами с суперзлодеем Дефстроуком, которого сыграет Джо Манганьело. Также в фильме будут сниматься Джереми Айронс в роли Альфреда и Джей Кей Симмонс в роли комиссара Гордона.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/02/18/5075.shtml?0

Смотрите также:

Также в блоге: