Мэтт Ривз официально назван режиссёром «Бэтмена»

Бен Аффлек, как мы помним, совсем недавно отказался от места режиссёра сольного фильма про Бэтмена. Актёр объяснил своё решение сложностью совмещения работы над ролью с руководством всем съёмочным процессом. Кинокомпания Warner Bros. Pictures поддержала решение актёра и приступила к поискам другого постановщика. Имя режиссёра Мэтта Ривза было названо сразу как приоритетное. Сегодня студия официально объявила о его назначении.

В предстоящей картине Бэтмен Аффлека померится силами с суперзлодеем Дефстроуком, которого сыграет Джо Манганьело. Также в фильме будут сниматься Джереми Айронс в роли Альфреда и Джей Кей Симмонс в роли комиссара Гордона.

Сценарий написали Джефф Джонс и Бен Аффлек, который выступает ещё и продюсером. Дата релиза пока не назначена.

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