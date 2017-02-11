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Киноблог » Вести с полей » 11 февраля 2017, 13:40:25
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Мэтт Ривз официально назван режиссёром «Бэтмена»

Мэтт Ривз

Бен Аффлек, как мы помним, совсем недавно отказался от места режиссёра сольного фильма про Бэтмена. Актёр объяснил своё решение сложностью совмещения работы над ролью с руководством всем съёмочным процессом. Кинокомпания Warner Bros. Pictures поддержала решение актёра и приступила к поискам другого постановщика. Имя режиссёра Мэтта Ривза было названо сразу как приоритетное. Сегодня студия официально объявила о его назначении.

В предстоящей картине Бэтмен Аффлека померится силами с суперзлодеем Дефстроуком, которого сыграет Джо Манганьело. Также в фильме будут сниматься Джереми Айронс в роли Альфреда и Джей Кей Симмонс в роли комиссара Гордона.

Сценарий написали Джефф Джонс и Бен Аффлек, который выступает ещё и продюсером. Дата релиза пока не назначена.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/02/11/5066.shtml?1
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