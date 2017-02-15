Винс Вон, «Мулан» и «Тройная граница»

Винс Вон снимется в фильме «Борьба с моей семьёй»

Винс Вон присоединился к актёрам драмокомедии «Борьба с моей семьёй» ("Fighting With My Family"). Ранее в проект зачислились: Дуэйн Джонсон, Лена Хиди, Ник Фрост, Флоренс Пью и Джек Лоуден («Война и мир»). Автор сценария и режиссёр — один из создателей комедийного сериала «Офис» Стивен Мерчант.

В центре сюжета — история семьи бывшего гангстера и бывшего борца Рики, его супруги Джулии и их детей Сараи (будущей звезды реслинга Пэйдж) и Зака, которые зарабатывают на жизнь, устраивая представления в маленьких залах по всей стране. Родители хотят для своих детей лучшей жизни и, когда им выпадает шанс поучаствовать в отборе для реслинга, им кажется, что семейная мечта осуществилась. Однако Сарая и Зак на собственном опыте узнают, что карьера звезды реслинга требует от них куда больше, чем можно было представить.

Лена Хиди и Ник Фрост сыграют Джулию и Рика. Флоренс Пью будет играть Сараю, а Джек Лоуден — её брата Зака. Винс Вон изобразит звезду реслинга 1980-х годов, который растратил впустую свои деньги и возможности.

В основе фильма — реальная история звезды реслинга Пэйдж, ранее уже рассказанная в одноимённой документальной ленте. В производстве фильма принимает участие компания Дуэйна Джонсона Seven Bucks Productions, а также Misher Films, WWE Studios, Film4 и продюсер Майкл Луизи. Съёмки стартуют в этом месяце в Лос-Анджелесе.

Ники Каро назначена режиссёром фильма «Мулан»

Walt Disney Pictures объявила о назначении Ники Каро («Северная страна», «Жена смотрителя зоопарка», «Удача винодела», «Тренер») режиссёром киноадаптации анимационного фильма «Мулан» 1998 года из фильмотеки студии. Таким образом Каро станет второй жещиной-режиссёром, которая возглавит съёмки картины для Walt Disney с бюджетом, превышающим $100 млн. Первой стала Ава Дюверней, занятая в настоящее время на экранизации научно-фантастического романа Мадлен Л’Энгл «Трещина во времени» ("Wrinkle in Time").

В основу оригинального мультфильма «Мулан» положена средневековая китайская легенда о женщине-воине Хуа Мулань, которая втайне от всех, переодевшись в мужскую одежду, вступает в ряды действующей армии, чтобы занять там место стареющего отца.

Первоначальный сценарий Лорен Хайнек и Элизабет Мартин переписали под текущий проект Рик Джаффа и Аманда Сильвер. Исполнительным продюсером выступит Билл Конг («Дом летающих кинжалов», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»).

Напомним, что в недрах другой компании — Sony Pictures идёт работа над аналогичным проектом.

«Тройная граница», кастинг

Номинант на премию «Оскар» за роль второго плана в драме «Лунный свет» Махершала Али («Карточный домик», «Загадочная история Бенджамина Баттона») получил предложение поучаствовать в криминальном триллере «Тройная граница» ("Triple Frontier"). Ранее в проект зачислились актёры: Джонни Депп, Том Хэнкс, Уилл Смит, Ченнинг Татум и Том Харди.

События происходят в печально известной пограничной области между Парагваем, Аргентиной и Бразилией, где сходящиеся реки Игазу и Парана образуют трудно контролируемый властями участок, идеально пригодный для организованной преступности. Главными героями станут сразу несколько актёров-мужчин.

Снимает картину режиссёр Джей Си Чандор по сценарию Марка Боала («Повелитель бури»).

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