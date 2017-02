Роберт Дауни-младший, Ричард Линклейтер, Джеффри Райт, Александр Скарсгаард, Джеймс Бэдж Дэйл, Оливье Мегатон и Дэйв Батиста

Роберт Дауни-младший и Ричард Линклейтер объединятся для совместного проекта

Роберт Дауни-младший сыграет главную роль в безымянной картине Ричарда Линклейтера о докторе-шарлатане. В производстве участвует студия Annapurna Pictures и принадлежащая Сьюзан и Роберту Дауни производственная компания Team Downey.

Проект основан на эпизоде "Man of the People" из подкаста REPLY ALL, где рассказывается о том, как люди используют технологии и как технологии влияют на людей.

В центре сюжета — реальная история доктора Джона Бринкли, который разбогател и прославился с помощью псевдомедицины, популизма и собственной радиостанции. Популярность Бринкли привлекла к нему пристальное внимание настоящего доктора Морриса Фишбейна, который в течение целого десятилетия собирал доказательства для разоблачения мошенника и шарлатана.

Роберт Дауни-младший и его супруга Сьюзан Дауни выступят продюсерами фильма совместно с Меган Эллисон из Annapurna Pictures и Ричардом Линклейтером.

Джеффри Райт, Александр Скарсгаард и Джеймс Бэдж Дэйл подписались на триллер «Сдерживая тьму»

Джеффри Райт, Александр Скарсгаард и Джеймс Бэдж Дэйл («Прогулка», «Железный человек 3», «Стыд») примут участие в съёмках остросюжетного триллера «Сдерживая тьму» ("Hold The Dark") по одноимённому роману Уильяма Джиральди. Режиссёр картины — Джереми Солнье («Зелёная комната», «Катастрофа»).

В труднодоступных местах Аляски волки похитили и загрызли троих детей. К расследованию происшествия привлекают биолога, специализирующегося на поведении волков. Он раскрывает тайну матери одного из детей, и женщина исчезает. На её поиски отправляется отец ребёнка, только что вернувшийся с войны в Ираке и узнавший о смерти сына.

Автор адаптированного сценария — Мэйкон Блэр.

Джеффри Райт будет играть биолога, Джеймс Бэдж Дэйл сыграет детектива, назначенного расследовать преступление, а Скарсгаард изобразит отца погибшего ребёнка. Роль исчезнувшей матери досталась Райли Кео («Безумный Макс: Дорога ярости», «Супер Майк»). Съёмки стартуют уже в марте.

Оливье Мегатон возглавит съёмки экшен-триллера с Киану Ривзом

Оливье Мегатон заменил Харольда Цварта в комедийном экшен-триллере «Гоночная машина» ("Rally Car"), следующем проекте Киану Ривза. Сценарий к фильму написал Джереми Лотт по идее Стивена Хэмила.

Ривз сыграет некогда первоклассного гонщика, чемпиона NASCAR, который не может смириться с тем, что его лучшие годы остались в прошлом. Когда его профессиональная деятельность и личная жизнь идут под откос, он вынужден принять участие в международной гонке с высокими ставками через весь Китай. Доказывать себе и миру, что его рано списывать со счетов, герою придётся в компании молодой китаянки, которая будет вторым пилотом.

В производстве фильма принимают участие кинокомпании Lionsgate и китайская Fundamental Films, обеспечивающая проекту финансирование. Киану Ривз не только сыграет ведущую роль, но и выступит продюсером вместе со Стивеном Хэмилом («Джон Уик», «Криминальная фишка от Генри») через их общую компанию Company Films. Съёмки начнутся этим летом.

Дэйв Батиста сыграет в паре с Джоди Фостер в «Отеле Артемис»

Дэйв Батиста («Стражи Галактики») сыграет вместе с Джоди Фостер в научно-фантастическом триллере «Отель Артемис» ("Hotel Artemis"). Автор сценария и режиссёр — Дрю Пирс, ранее известный сценариями к фильмам «Железный человек 3» и «Миссия невыполнима: Племя изгоев». Этот проект станет его режиссёрским дебютом.

События разворачиваются в ближайшем будущем в Лос-Анджелесе в отеле «Артемис». В центре сюжета — медсестра (Фостер), которая управляет подземной больницей для самых страшных преступников города. Женщина узнаёт, что один из её пациентов находится здесь с целью убийства другого. Батиста сыграет ведущую роль одного из них.

В производстве фильма принимают участие компании Ink Factory и Lionsgate. Продюсеры: Саймон и Стивен Корнвеллы, Адам Сигел и Марк Платт для Marc Platt Productions. Съёмки должны начаться в этом году.

