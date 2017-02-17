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Кэри Фукунага, Сэм Раими и Мишель Родригес
Кэри Фукунага снимет фильм о взрыве атомной бомбы
Кэри Фукунага («Настоящий детектив») подписал контракт с Universal Pictures на съёмки драмы «Ударная волна» ("Shockwave") по книге Стивена Уокера 2005 года «Ударная волна: Обратный отсчёт для Хиросимы» ("Shockwave: Countdown to Hiroshima").
В книге описываются события, предшествовавшие взрыву атомной бомбы в трёхсоттысячной Хиросиме. История рассказана от лица американских пилотов, сбросивших смертоносный снаряд под кодовым именем «Малыш», а также учёных, пострадавших людей и мировых лидеров, находящихся тогда в эпицентре драматических событий.
Сценарий фильма напишет Хуссейн Амини («Драйв», «47 ронинов», «Белоснежка и охотник»). В настоящее время он вместе с Фукунагой работает над телесериалом «Алиенист».
Продюсерами проекта выступают: Тим Беван, Лиза Чесин и Эрик Феллнер от компании Working Title Films.
Сэм Раими расскажет о Бермудском треугольнике
Сэм Раими планирует возглавить съёмки мистического триллера «Бермудский треугольник» ("Bermuda Triangle"). В производстве участвует кинокомпания Skydance Productions. В проект некогда хотели позвать Джонни Деппа на главную роль, однако в настоящее время у проекта нет главного исполнителя.
Проект вдохновлён таинственными происшествиями в Атлантическом океане, в районе, окружённом Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, образующими форму треугольника. Место знаменито загадочными исчезновениями морских и воздушных судов.
Сюжет фильма Раими не раскрывается. Сценарий к нему писали Даг Миро и Карло Бернард, известные по таким картинам, как: «Великая стена», «Принц Персии: Пески времени», «Нарко», «Ученик чародея» и «Незваные».
Аналогичные проекты разрабатываются при студиях Universal Pictures и Warner Bros. Pictures. Ни в одном из них пока нет режиссёра.
Мишель Родригес получила роль в триллере «Вдовы»
Мишель Родригес примет участие в съёмках криминального триллера «Вдовы» ("Widows"). Снимает картину режиссёр Стив Маккуин. Он же написал сценарий совместно с Гиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Тёмные тайны»).
В основе проекта лежит одноимённый британский сериал 1980-х годов о трёх вдовах, которые объединяются, чтобы завершить ограбление, предпринятое их мужьями и убитыми во время совершения преступления.
Главными героинями полнометражной версии сериала станут четыре женщины, одну из которых и сыграет Дэвис, а все события будут перенесены в современную Америку. Вдовы готовятся завершить начатое их мужьями, когда одна из них узнаёт, что её муж на самом деле жив.
Родригес сыграет одну из главных героинь. Также в фильме снимаются Виола Дэвис и Синтия Ириво.
Финансирует проект кинокомпания New Regency. Продюсируют фильм — Стив Маккуин, Йен Каннинг и Эмиль Шерман от компании See-Saw Films.
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Кэри Фукунага подписал контракт с Universal Pictures на съёмки драмы «Ударная волна» по книге Стивена Уокера 2005 года «Ударная волна: Обратный отсчёт для Хиросимы». В...
Сэм Раими планирует возглавить съёмки мистического триллера «Бермудский треугольник». В производстве участвует кинокомпания Skydance Productions...
Мишель Родригес примет участие в съёмках криминального триллера «Вдовы». Снимает картину режиссёр Стив Маккуин...
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