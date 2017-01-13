Кинокасса России: 2-5 февраля, «Притяжение» держится на плаву

«Притяжению» стоит отдать должное — даже при том, что его единственным заметным соперником за зрительские деньги стал предельно нишевый подростковый хоррор, фильм показал выносливость, которой не ожидали от него и оптимистичные кассандры, не то что мы. После крупного старта он сумел опуститься ровно на треть, оказавшись гораздо ближе к «Сталинграду» и «Легенде номер 17», оба из которых падали на 28%, чем даже к вполне выносливому «Экипажу» (47%), и результатом стал 271 млн руб. — лучший непраздничный второй уикенд для российского релиза после того же «Сталинграда» (377 млн). За 11 дней проката лента насчитывает уже 776 млн руб., и теперь вдруг имеет все шансы первой в этом году пробить миллиардный порог.

Вторую строчку, как и предполагалось, заняли «Звонки» — со своими 118 млн руб. единственная сверхширокая премьера уикенда не только превзошла прогнозы, но и сходу обогнала «Заклятие 2» (115 млн) и «И гаснет свет» (108 млн), впрочем, средние рейтинги и нашествие новых премьер не позволят ей забраться сильно выше итоговых двух сотен.

Тройку лидеров, как и неделю назад, замкнула «Балерина» — воспользовавшись своим вторым и последним уикендом в качестве единственного детского релиза в чарте, она снизилась всего на 22%, результатом стали 65 млн руб. за выходные и 160 млн руб. подытога, осталось добрать ещё сороковник. Ниже «Три икса 3» повторно рухнули втрое к 36 млн руб. за третий уикенд и 571 млн руб. подытога, а «Ла-Ла Ленд», в этот раз почти не потерявший кинотеатров, вновь удержался в рамках полуторакратного падения, что и привело его к 29 млн руб. за четвёртые выходные и уже 278 млн руб. текущей кассы.

Наконец, уже за пределами топ-5 собрались все оставшиеся новички — «Космос между нами», «Голос монстра» и «Отпетые напарники» дружно собрали по двадцатке с небольшим на пути к итоговой полусотне.

На текущей же неделе всё это безрыбье резко прекратится — в точности как и за океаном, в широкий прокат одновременно выходят «Лего Бэтмен», «На пятьдесят оттенков темнее» и «Джон Уик 2», к которым в пятницу добавятся ещё и широкие предпоказы «Обители зла 6», и тут у валовой кассы уже не останется выбора, кроме как подскочить с текущих 668 млн рублей. Следите за нашими обзорами.

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