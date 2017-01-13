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Кинокасса России: 9-12 февраля, четыре премьеры дают жару

Киноблог » Бокс-офис » 14 февраля 2017, 23:37:12
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На пятьдесят оттенков темнее

Несмотря на то, что в России праздничные выходные в феврале имеют место в конце месяца, а не в середине, наши прокатчики проявили даже больший пыл, чем их американские коллеги, разом сбросив на зрителя не только те же самые три широкие премьеры, но и добавив к ним широкие предпоказы четвёртой. Валовая касса в результате резво подскочила сразу до 958 млн рублей, что стало лучшим показателем со времён новогодних каникул.

Ровно 40% этой суммы оторвали «На пятьдесят оттенков темнее» — со своими 380 млн руб. фильм показал ровно такое же почти двукратное падение по сравнению с предшественником (705 млн), что и за океаном, но все равно заметно превзошёл прогнозы, а при чуть лучшей выносливости ввиду того, что 14 февраля в этот раз не выпадает на первую же прокатную субботу, он ещё может сократить текущее отставание.

Вторую же строчку у нас также уверенно занял взрослый сиквел — «Джон Уик 2», на этот раз с новым прокатчиком и не погребённый под тонной других премьер, на ход ноги собрал 161 млн руб., за четыре дня оставив позади всю кассу оригинала (150 млн) и обогнав стартовые показатели «Джейсона Борна» (144 млн) и «Неудержимых 3» (135 млн). Итоговая касса новичка при хоть какой-то выносливости теперь вполне может достичь 350 миллионов.

Что же до лидирующего за океаном «Лего Бэтмена», у нас ему досталась третья строчка и ожидаемо скромные 125 млн руб., с которыми он забрался едва выше провального «Лего» (97 млн за первый официальный уикенд и 136 млн с превью), итоговые его сборы теперь составят в лучшем случае три сотни против 224 миллионов оригинала.

Далее развернулся фотофиниш между предпоказами новичка и главным старожилом, победил в котором первый, даром что такой же, как и «Джон Уик 2», экшн-сиквел со взрослым рейтингом. «Обитель зла 6», добыв 96 млн руб. с пятницы по воскресенье, собрала почти столько же за три дня превью, сколько, например, летняя «Миссия невыполнима 5» (106 млн) — за шесть, что настраивает франчайз в нашем прокате на достойный уход.

Рухнув с первой строчки сразу на пятую, «Притяжение» показало те же 96 млн руб. за третий уикенд и уже 932 млн руб. текущей кассы, по-прежнему идущей на миллиард. В остальном «Звонки» показали 23 млн руб. за вторые выходные и 172 млн руб. подытога, «Балерина» — 21 млн руб. и 190 млн руб., «Ла-Ла Ленд» — 11 млн руб. и 298 млн руб.

Что касается грядущего уикенда, он попытается удержать максимальную часть валовой кассы за счёт трёх сверхшироких премьер — к официально стартующей «Обители зла» присоединяются «Великая стена» и отечественная укомедь «Гуляй, Вася». Следите за нашими обзорами.


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