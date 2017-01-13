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Бокс-офис США: 10-12 февраля, Бэтмен против Кристиана Грея против Киану
Американские прокатчики в этом году, взглянув на календарь, не стали заморачиваться и поставили все три главных релиза февраля на самую выигрышную его неделю между Суперкубком и праздником Дня президента. В результате при валовой кассе в $190 млн мы можем наблюдать лучший в истории непраздничный февральский уикенд (и четвёртый в целом), а также лучший пока уикенд текущего года, и это звание он теперь будет хранить ещё месяц-полтора.
На вершине чарта предназначенный для наиболее широкой аудитории «Лего Бэтмен» собрал к вечеру воскресенья $55,6 млн, и это более противоречивый результат, чем может показаться на первый взгляд. С одной стороны, мультфильм выступил ровно на уровне «Города героев» ($56,2 млн) и стартовавшего здесь же «Губки Боба» ($55,4 млн) и сразу же приблизился к своему разумному бюджету в $80 млн, с другой — он сразу же на 20% отстал от оригинального «Лего» ($69 млн), неожиданно дав понять, что бренд, вполне возможно, достиг своего потолка уже тогда. Итоговые сборы новичка при должной выносливости составят $175-195 млн дома и ещё две сотни по миру, это несомненный успех относительно бюджета, но всё-таки не ожиданий.
«На пятьдесят оттенков темнее» обвалились по сравнению со своим предшественником гораздо сильнее, но все равно в пределах ожиданий — собрав $46,8 млн против $85 млн оригинала, фильм повторил падение «Секса в большом городе 2», при этом не имея 14 февраля в качестве части уикенда, как в прошлый раз. Итоговые домашние сборы новичка теперь прицеливаются на 100-миллионный порог, а общемировые при текущих $147 млн и вовсе могут достичь четырёх сотен при бюджете в $55 млн. Учитывая, что «Юниверсал», собственно, и профинансировал оба сиквела на деньги, полученные с первой части, то франчайз не приносит уже ничего, кроме прибыли.
Ну, а самым успешным продолжением в эти выходные стал «Джон Уик 2» — использовав культовую славу первого фильма и в разумных пределах увеличив масштаб, экшн-сиквел на ход ноги добрался до $30 млн, это более чем удвоенный старт оригинала ($14,4 млн) и лучший старт для Киану Ривза со времён «Дня, когда Земля остановилась» ($30,5 млн). Учитывая, что зрительские рейтинги остались на том же уровне, фильм теперь рассчитывает на $90 млн дома и более $200 млн общемировых при затратах в $40 млн. Можно свободно расширять вселенную дальше.
Благодаря тому, что сборы предыдущих выходных были занижены в результате Суперкубка, почти все ведущие старожилы вновь показали выносливость, невзирая на общую тяжесть премьер. Так, «Сплит» после трёх недель лидерства опустился на 35%, результатом стали $9,3 млн за уикенд и $112,3 млн подытога, к которым добавится ещё двадцатка. «Скрытые фигуры» в кои-то веки показали не лучшее падение в чарте, но все равно снизились на скромнейшие 22% к $8 млн за шестой широкий уикенд и $131,5 млн текущей кассы, впереди у них ещё вплоть до тридцатки.
«Собачья жизнь» опустилась ровно на 30%, что привело её к $7,4 млн за третий уикенд и $42,6 млн подытога при вдвое меньшем бюджете. «Звонки» единственными в топ-9 просели более чем вдвое, налицо $5,8 млн за второй уикенд и $21,5 млн подытога, при этом с миром фильм уже удвоил производственный бюджет в $25 млн. «Ла-Ла Ленд» потерял более тысячи площадок, но все равно удержался в рамках полуторакратного падения, что вылилось в $5 млн за десятые выходные и $126 млн за два месяца узкого и широкого проката.
Наиболее же здесь отличился «Лев» — не прибавив кинотеатров, драма подросла на 8% к $4,1 млн за уикенд и $30,4 млн текущей кассы, которая, есть подозрение, могла бы быть вдвое выше, будь у фильма всё это время ещё и активный маркетинг, а не только зрительский восторг и номинации. В остальном «Космос между нами» показал $1,8 млн за уикенд и смешные $6,6 млн подытога, «Зверопой» — $1,6 млн и $265,3 млн, «Изгой-Один» — $1,5 млн и $527,2 млн, «Три икса 3» — $1,5 млн и $43,1 млн, хотя кого это волнует, а вот как насчёт того факта, что фильм только что собрал $62 млн на старте в Китае.
Это та же цифра, с которой в Китае стартовала в декабре «Великая стена» Чжана Имоу, и теперь, готовясь выйти на 3200+ площадках в Штатах, эпическое фэнтези надеется выступить там лучше, чем дизель-боевик. Присоединяются к ней в грядущую пятницу укомедь «Битва преподов» (3000) и, похоже, заранее готовящийся к провалу и последующей славе среди отдельных ценителей 150-минутный хоррор Гора Вербински «Лекарство от здоровья» (2700). Следите за нашими обзорами.
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