Мел Гибсон, Джо Карнахан, Фрэнк Грилло, Джаред Лето и Киаран Хайндс

Мела Гибсона хотят позвать в сиквел «Отряда самоубийц»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures подыскивает режиссёра в сиквел «Отряда самоубийц» и, как говорят, пытается заполучить Мела Гибсона. Ни о каком официальном переговорном процессе речь пока не идёт.

В оригинальном кинокомиксе режиссёра Дэвида Эйера рассказывается о команде опасных преступников из Джокера, Харли Квин, Дэдшота, Убийцы Крока, Эль Диабло и других, собранных для использования их в опасных миссиях на благо правительства США и в обмен на сокращение тюремных сроков.

Главные роли в картине сыграли: Джаред Лето, Марго Робби, Уилл Смит, Виола Дэвис, Джоэль Киннаман, Кара Делевинь и Джай Кортни. Большинство из них, по-видимому, вернётся в сиквел.

Римейк «Рейда» получил Джо Карнахана и Фрэнка Грилло

Джо Карнахан возглавит съёмки римейка индонезийского экшен-фильма 2011 года «Рейд» ("The Raid"). Главную роль в картине сыграет Фрэнк Грилло, ранее уже снимавшийся у режиссёра в «Схватке».

Оригинальная картина рассказывает историю элитной команды, которая в попытке выловить жестокого наркобарона в пентхаусе, оказывается рассекреченной и затем запертой в большом доме. Теперь главной задачей для спецназовцев оказывается банальное выживание, так как дом представляет собой настоящую крепость с кучей натренированных бойцов.

На кинофестивале в Торонто картина получила приз зрительских симпатий. Критики сошлись во мнении, что «Рейд» — один из лучших боевиков за последние годы. В 2014 году его режиссёр Гарет Эванс снял продолжение «Рейд 2». Главный актёр обеих картин Ико Ювайс получил приглашение в Голливуд, где принял участие в съёмках фантастической картины «Звёздные войны: Пробуждение Силы».

В производстве римейка принимает участие кинокомпания XYZ Films, ответственная и за оригинальную дилогию.

Джаред Лето дебютирует в режиссуре

Джаред Лето возглавит съёмки криминального триллера по идее Джеймса Эллроя «77».

События разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1974 году. В центре сюжета двое полицейских, которые расследуют похищение Патти Херст — внучки газетного магната и миллиардера Уильяма Рэндольфа Херста. Одновременно с этим делом копы занимаются жестоким убийством и раскрывают зловещий заговор.

Элрой написал сценарий для студии Paramount Pictures почти двадцать лет назад, для текущего проекта его переписал один из сценаристов сериала «Нарко» Дэвид Мэтьюс. В продюсировании картины поучаствуют: Дик Воль из Wolf Films, Тони Гланц и Джаред Лето через свою компанию Paradox.

Киаран Хайндс подписался на шпионский триллер «Красный воробей»

Ирландский актёр Киаран Хайндс («Молчание», «Мюнхен», «Нефть») получил роль высокопоставленного русского чиновника в шпионском триллере «Красный воробей» ("Red Sparrow"). Компанию актёру на съёмочной площадке составят: Дженнифер Лоуренс, Джоэл Эджертон, Маттиас Шонартс («Ржавчина и кость», «Девушка из Дании»), Джереми Айронс и Джоэли Ричардсон («Аноним», «Девушка с татуировкой дракона»). Режиссёр картины — Фрэнсис Лоуренс.

В основе проекта — одноимённый роман Джейсона Мэтьюса, события которого разворачиваются в современной России. Главная героиня — офицер разведки Доминика Егорова, завербованная против своей воли «воробьём», то есть профессиональной соблазнительницей. Она получает задание окрутить молодого сотрудника ЦРУ Натаниэля Нэша, отвечающего за внедрение своих агентов в ряды русской разведки. Вскоре они сталкиваются на почве профессиональных интересов, и между ними вспыхивает запретная страсть, угрожающая их карьерам и безопасности ценного американского агента в Москве. В отместку своему начальству Доминика становится двойным агентом и поступает на работу в ЦРУ, где она пытается найти высокопоставленного предателя, выследить законспирированного русского нелегала и затем вернуться в Москву в качестве тайного агента.

Дженнифер Лоуренс сыграет русскую разведчицу Доминику Егорову, Джоэл Эджертон — Натаниэля Нэша, Хайндс получил роль главы ФСБ России.

Сценарий по роману написали Эрик Сингер («Афера по-американски») и Джастин Хэйт («Дорога перемен», «Одинокий рейнджер»), продюсер — Стивен Заллиан и компания Chernin Entertainment. Съёмки начнутся в ноябре.

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