Дуэйн Джонсон получит сольный фильм «Чёрный Адам»

Дуэйн Джонсон сыграет заглавную роль в сольном кинокомиксе от DC Comics «Чёрный Адам» ("Black Adam"). Уже несколько лет актёр числится в роли суперзлодея Чёрного Адама в экранизации комикса «Шазам!» ("Shazam!"), которую сначала собирались выпустить в прокат в августе 2016 года, а затем перенесли на 2019 год. Вероятно, и этот релиз будет пересмотрен.

Чёрный Адам на заре своего существования в комиксах в 40-х годах прошлого века изображался как древнеегипетский принц Тет Адам и предшественник Капитана Марвела, потерпевший от него поражение и бросивший вызов ему и его соратникам. В истории про Шазама совет самых влиятельных в мире волшебников провозглашает темнокожего Адама своим чемпионом и наделяет его значительными властными полномочиями. Однако моральный облик персонажа уже был искажён и вместо того, чтобы использовать свои способности во благо других, он использует их ради получения ещё большей власти. На его пути встаёт Шазам — новый чемпион, препятствующий Чёрному Адаму завладеть миром. Злодей умеет летать, обладает невероятной силой и гибкостью, управляет молниями и творит волшебство.

Согласно новым планам DC Films и New Line, в производство «Шазам» и «Черный Адам» отправятся одновременно. Первый проект пишет Генри Гейден, у второго пока нет ни сценариста, ни режиссёра. Что касается Дуэйна Джонсона, то ему предстоит сниматься в обеих картинах.

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