Джейк Гилленхааль, Мэтт Ривз, Генри Кэвилл, Бен Кингсли и Александра Даддарио

Джейк Гилленхааль сыграет в вестерне «Братья Систерс»

Джейк Гилленхааль сыграет одну из ведущих ролей в комедийном инди-вестерне «Братья Систерс» ("Sisters Brothers") по одноимённому роману Патрика де Витта. Ранее на участие в проекте подписались Хоакин Феникс и Джон Рейли. Режиссёр картины — Жак Одиар («Пророк», «Дипан»).

События разворачиваются на Диком Западе в 1851 году во времена золотой лихорадки. Наёмные убийцы и родные братья Чарли и Илай Систерс получают заказ от таинственного босса по прозвищу Командор убить золотоискателя Варма, после чего они из родного Орегона отправляются в Калифорнию. За время пути они сталкиваются с самыми разными людьми и переживают не одно бурное приключение, а Илай переживает личный кризис и переоценку ценностей. Когда же они, наконец, встречают Варма, то вместо того, чтобы убить, становятся его верными помощниками.

Роман де Витта в 2011 году попал в шорт-лист букеровской премии.

Феникс, вероятно, сыграет более жестокого из братьев — Чарли, а Гилленхааль — более нежного и мечтательного Илая, одержимого гигиеной полости рта. Джон Рейли, как полагают, исполнит роль Варма и поучаствует в продюсировании картины. Съёмки начнутся этим летом, а релиз фильма состоится в 2018 году.

Мэтт Ривз официально назван режиссёром «Бэтмена»

Бен Аффлек, как мы помним, совсем недавно отказался от места режиссёра сольного фильма про Бэтмена. Актёр объяснил своё решение сложностью совмещения работы над ролью с руководством всем съёмочным процессом. Кинокомпания Warner Bros. Pictures поддержала решение актёра и приступила к поискам другого постановщика. Имя режиссёра Мэтта Ривза было названо сразу как приоритетное. Сегодня студия официально объявила о его назначении.

В предстоящей картине Бэтмен Аффлека померится силами с суперзлодеем Дефстроуком, которого сыграет Джо Манганьело. Также в фильме будут сниматься Джереми Айронс в роли Альфреда и Джей Кей Симмонс в роли комиссара Гордона.

Сценарий написали Джефф Джонс и Бен Аффлек, который выступает ещё и продюсером. Дата релиза пока не назначена.

Генри Кэвилл и Бен Кингсли подписались на триллер «Номис»

Генри Кэвилл, Бен Кингсли и Александра Даддарио («Спасатели Малибу») разыграют главные роли в психологическом триллере «Номис» ("Nomis"). Автор сценария и режиссёр — Дэвид Рэймонд.

Источник из "The Hollywood Reporter" не даёт какой-либо информации, раскрывающей детали истории, но нам известно, что в завязке сюжета американские полицейские загоняют в ловушку интернет-хищника, масштаб преступлений которого окажется куда серьёзнее, чем они думали.

Какие роли достались актёрам не сообщается. Съёмки начнутся до конца февраля в Канаде.

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