|
Джейк Гилленхааль, Мэтт Ривз, Генри Кэвилл, Бен Кингсли и Александра Даддарио
Джейк Гилленхааль сыграет в вестерне «Братья Систерс»
Джейк Гилленхааль сыграет одну из ведущих ролей в комедийном инди-вестерне «Братья Систерс» ("Sisters Brothers") по одноимённому роману Патрика де Витта. Ранее на участие в проекте подписались Хоакин Феникс и Джон Рейли. Режиссёр картины — Жак Одиар («Пророк», «Дипан»).
События разворачиваются на Диком Западе в 1851 году во времена золотой лихорадки. Наёмные убийцы и родные братья Чарли и Илай Систерс получают заказ от таинственного босса по прозвищу Командор убить золотоискателя Варма, после чего они из родного Орегона отправляются в Калифорнию. За время пути они сталкиваются с самыми разными людьми и переживают не одно бурное приключение, а Илай переживает личный кризис и переоценку ценностей. Когда же они, наконец, встречают Варма, то вместо того, чтобы убить, становятся его верными помощниками.
Роман де Витта в 2011 году попал в шорт-лист букеровской премии.
Феникс, вероятно, сыграет более жестокого из братьев — Чарли, а Гилленхааль — более нежного и мечтательного Илая, одержимого гигиеной полости рта. Джон Рейли, как полагают, исполнит роль Варма и поучаствует в продюсировании картины. Съёмки начнутся этим летом, а релиз фильма состоится в 2018 году.
Мэтт Ривз официально назван режиссёром «Бэтмена»
Бен Аффлек, как мы помним, совсем недавно отказался от места режиссёра сольного фильма про Бэтмена. Актёр объяснил своё решение сложностью совмещения работы над ролью с руководством всем съёмочным процессом. Кинокомпания Warner Bros. Pictures поддержала решение актёра и приступила к поискам другого постановщика. Имя режиссёра Мэтта Ривза было названо сразу как приоритетное. Сегодня студия официально объявила о его назначении.
В предстоящей картине Бэтмен Аффлека померится силами с суперзлодеем Дефстроуком, которого сыграет Джо Манганьело. Также в фильме будут сниматься Джереми Айронс в роли Альфреда и Джей Кей Симмонс в роли комиссара Гордона.
Сценарий написали Джефф Джонс и Бен Аффлек, который выступает ещё и продюсером. Дата релиза пока не назначена.
Генри Кэвилл и Бен Кингсли подписались на триллер «Номис»
Генри Кэвилл, Бен Кингсли и Александра Даддарио («Спасатели Малибу») разыграют главные роли в психологическом триллере «Номис» ("Nomis"). Автор сценария и режиссёр — Дэвид Рэймонд.
Источник из "The Hollywood Reporter" не даёт какой-либо информации, раскрывающей детали истории, но нам известно, что в завязке сюжета американские полицейские загоняют в ловушку интернет-хищника, масштаб преступлений которого окажется куда серьёзнее, чем они думали.
Какие роли достались актёрам не сообщается. Съёмки начнутся до конца февраля в Канаде.
Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/02/11/5066.shtml
Написать комментарий:
Смотрите также:
Раздел Вести с полей
Пол Джиаматти, Джефф Дэниелс, Дэвид Гордон Грин, Дэнни Макбрайд, Джон Карпентер, Кевин Смит и Джо Манганьелло | 10/02
Сиенна Миллер, Аарон Пол, Кристина Хендрикс, Джеки Уивер, Джерард Батлер, Майкл Шин и Мишель Монахан | 07/02
Также в блоге:
|
Джейк Гилленхааль сыграет одну из ведущих ролей в комедийном инди-вестерне «Братья Систерс» по одноимённому роману Патрика де Витта...
Бен Аффлек, как мы помним, совсем недавно отказался от места режиссёра сольного фильма про Бэтмена...
Генри Кэвилл, Бен Кингсли и Александра Даддарио разыграют главные роли в психологическом триллере «Номис»...
Логан, Logan
Прокат в России: 2 марта 2017 года
» Отрывок
» TV-ролик
» Отрывок
Конг: Остров Черепа, Kong: Skull Island
Прокат в России: 9 марта 2017 года
Жанр: аниме
Прокат в России: 30 марта 2017 года
Живое, Life
Прокат в России: 18 мая 2017 года
10 февраля, пятница
Пол Джиамати и Джефф Дэниелс подписались на участие в шпионском триллере «Кэтчер-шпион», куда ранее зачислились Пол Радд и Гай Пирс...
Создатель «Хэллоуина» Джон Карпентер раскрыл некоторые детали очередного фильма франшизы, над которым он работает в сотрудничестве с кинокомпанией Blumhouse. Главные...
Кевин Смит опубликовал у себя в инстаграме скриншот с ноутбука с титульным листом сценария фильма о культовых персонажах вымышленной вселенной «View Askewniverse» Джее...
Джо Манганьелло и Марли Шелтон поучаствуют в съёмках киноадаптации игровой аркады 1980-х годов "Rampage"...
9 февраля, четверг
Сегодня, 9 февраля, начинает свою работу 67-й Берлинский международный кинофестиваль...
Брэд Питт присмотрел для себя ведущую роль в амбициозном научно-фантастическом эпик-фильме «К звёздам»...
Лена Хиди, Ник Фрост и Дуэйн Джонсон примут участие в съёмках драмокомедии «Борьба с моей семьёй»...
Режиссёр Кирилл Серебренников возглавит съёмки безымянной пока картины о поэте и музыканте Викторе Цое...
Джон Уик 2: Хеллоу даркнесс, май олд френд
На пятьдесят оттенков темнее: Придёт серенький волчок
Лего Фильм: Бэтмен: Уязвимые места
Галерея: Оскар-2017, как это будет
Космос между нами: Юный майор Том
|
|
|
|
|
«Джо Уик 2», рецензия «На 50 оттенков темнее», отзыв Оскар 2017: предоскаровская галерея «Притяжение», рецензия «Лего Бэтмен», рецензия «Космос между нами», отзыв «Феминизм». Киносценарий «Викинг», рецензия, отзывы «Голос монстра», отзыв «Ла-Ла Ленд», рецензия «Три Икса: Мировое господство», рецензия «Преисподняя», отзыв