2021: Лучшее и худшее

Роман КОРНЕЕВ , 31 декабря 2021

Завершается первый полноценный постковидный киногод, а мы по традиции подводим его итоги, не составляя очередные «десять лучших», но придумывая каждому заслуживающему упоминания фильму свою собственную уникальную номинацию.

В какой-то мере прошедший год Гоша Берлинский и Роман Корнеев обсудили в двадцатом, юбилейном подкасте «Мы ругаем»:

Однако даже в часовом разговоре вспомнить всё не получится, тем более что год был ух какой длинный.

Начинался 2021 год, кто помнит, фильмом «Новости со всех концов света», который получает от нас приз за лучшего капитана Хэнкса (в обход «Финча», который получает деревянную игрушку, прибитую к полу, за самый странный постапокал года), а вот лучшим вестерном года он не становится, слишком велика конкуренция в жанре: «Тем больнее падать», «Власть пса», «Старый Генри» и даже обруганная всему подростково-фантастическая «Поступь хаоса». Из всех участников забега переходящий приз имени Джесси Джеймса получает всё-таки «Старый Генри», но «Власть пса» получает специальный приз за проблемы белых людей, а «Тем больнее падать» становится лучшим БЛМ-фильмом года в обход таких ярких представителей жанра, как «Король Ричард» (байопик года в обход «Дома Гуччи» и «Спенсер»), «Иуда и чёрный мессия» (процедурал года) и «Кэндимен» (арт-триллер года).

Далее на повестке (или, если хотите, на повесточке) неизбежно встал гендерный вопрос. Худшим фильмом года оказался «Воздушный бой», который получает от нас плюшевого гремлина, заодно Хлоя Моретц становится худшей актрисой года.

Следующим в длинной череде би-муви этого года как всегда выступил наш кумир и некоронованный король трэша Николас Кейдж. В этом году вышли «Страна чудес Вилли», «Свинья» и «Узники страны призраков». Из перечисленных фильмов «Страна чудес» становится лучшим трешем, а «Свинья» — лучшим независимым фильмом года. Кроме того, грядущая «Невыносимая тяжесть огромного таланта» получает от нас приз за лучший трейлер.

Далее, одним из первых заметных фильмов в этом году случилась «Аферистка», ставшая первой в череде социально-разъяснительных фильмов этого года, где родоночальник жанра Стивен Содерберг со своим нуаром «Без резких движений» едва вошёл в тройку лидеров, победила же в итоге комедия «Не смотрите вверх», где Дженнифер Лоуренс получает от нас лучшую женскую роль второго плана, а сам фильм становится лучшей социальной сатирой года. Нуаром же года внезапно оказывается «Французский вестник» Веса Андерсона.

Оскаровский сезон этого года прошёл совсем незаметно, о чём мы даже выпустили отдельный подкаст (и он тоже побил все антирекорды зрительского интереса), однако мы согласны с Академией, что лучшим фильмом среди номинантов прошлого сезона действительно была «Земля кочевников», а Франсез Макдорманд действительно вновь стала лучшей актрисой года. Отдельно отметим тут же «Звук металла», который стал своеобразной мужской версией того же сюжета.

Впрочем, отсутствие интереса понятно — до перезапуска североамериканского проката все заметные события случались онлайн. Недаром первые два наши подкаста были посвящены сериалу «Ванда/Вижн» и четырёхчасовому снайдеркату «Лиги Справедливости». Последний получает звание лучшего кинокомикса года в обход «Венома 2», нового «Человека-паука» (самый финансово успешный фильм года), а также многочисленных марвеловских поделий, всё-таки выпущенных после завершения всех локдаунов. А вот более традиционное кино Зака Снайдера «Армия мертвецов» (плюс «Армия воров» в довесок) получает от нас антипремию за излишнее вытаскивание личных травм на экран плюс приз за самого блохастого компьютерного тигрюлю.

При этом приз за самый ненужный комикс имени мультивселенной Кевина Файги разделят поровну «Чёрная вдова», «Вечные» и «Шанг-Чи». Лучшим же комикс-сериалом становится «Локи», ему же достаётся лучший персонаж. Если же вспоминать про мультиверс, то разумеется лучшим тут становится, нет, не кадр, в котором обнимаются Магуайр, Гарфилд и Холланд, а серия, где встречаются разные Локи, включая крокодила. Также отметим лучшего злодея Виллема Дефо, лучшего папаню Дэвида Харбора, лучший актёрский ансамбль «Отряда самоубийц 2» и лучший болливуд «Вечных».

С началом весны в строй вернулись также диснеевско-пиксаровские мультфильмы. Сперва «Райя и последний дракон», затем «Лука» и наконец «Энканто». Выделить тут лучших сложно (прошлогодняя «Душа» всё равно лучшая), потому вручаем антипремию «Диснею» за то, что он весь год лёжа кверху лапками даже не пытался продвигать собственные релизы, в итоге слив рынок релизам «Сони». Что же касается анимации как таковой, то трейлер «Базза Лайтера» сходу делает его самым ожидаемым мультфильмом следующего сезона.

Что же касается прочей диснеевской продукции, то лучшей диснеевской принцессой становится «Круэлла», она же получает приз за лучшие костюмы, лучший грим и лучшее переосмысление.

Впрочем, как уже было сказано, блокбастеры этого года ассоциируются не только с «Диснеем» и не только с комиксами, и это уже само по себе событие. Тут вам и задержавшиеся с прошлого года релизы, и первые честные постковидные премьеры: «Годзилла против Конга» (лучший кросс-овер года), «Форсаж 9» (самое семейное кино года), «Мортал комбат» (самое фанатское кино года), «Дюна» (лучшая фантастика, лучшая экранизация, лучший дизайн, да на самом деле и лучший фильм года), «Главный герой» (лучший киберпанк, лучшая комедия), «Не время умирать» (самый грустный финал), «Охотники за привидениями: наследники» (самый ламповый ребут).

Параллельно же блокбастерам настоящим (которых в этом году, по понятным причинам, было немного) мы обсуждали фильмы более скромные, в массе банально не взлетевшие, хоть и заметные в своих нишах.

Так «Гнев человеческий» получает антипремию как самый ненужный римейк (плюс это победитель в номинации Джейсон Стэйтам года). «Телохранитель жены киллера» становится самым недооценённым сиквелом года, «Воспоминания» получают переходящую грамоту «Нолан без Нолана», «Время» становится самым недотянутым концептом года, впрочем, Шьямалан подобные призы получает за каждый второй свой фильм.

Далее, «Блаженство» становится инди-фантастикой года, «Никто» получает приз за лучший русский фильм, снятый за рубежом плюс лучшая второплановая роль Серебрякова, «Не дыши 2» становится самой успешной малобюджеткой года (с пометкой «остановитесь»), «Ледяной драйв» чисто механически становится победителем в категории «Лайам Нисон года». В номинации же «худший Брюс Уиллис года» в этом сезоне такое столпотворение, что устанешь загибать пальцы, пусть это будет «Звёздный рубеж», он же худший фильм года в читательском голосовании. Ну, и «Война будущего» получает звание самого затянутого синематика года.

Отдельной строкой в этом списке, конечно же, стоит «Матрица: Воскрешение». С одной стороны антирейтинги зашкаливают. С другой — это явный коммерческий провал. Но с третьей — это редкий случай, когда тру-фанатское сообщество во многом фильм приняло, так что сестра Вачовски от нас получает звание самого спорного режиссёра года, сам же фильм становится самым бескомпромиссным римейком под лозунгом «они всё равно это сделают, с нами или без нас».

Впрочем, с заметными фильмами-неблокбастерами мы ещё не закончили. «Легенда о зелёном рыцаре» становится лучшим фэнтэзи. «Холодный расчёт» получает лучшую мужскую роль для Оскара Айзека. «Мужские слёзы» — лучший Клинт Иствуд года. «Искушение» — лучший запрещённый российскими властями фильм года. «Гениальное ограбление» — за, вы не поверите, лучшее ограбление в обход упомянутой выше снайдеровской дилогии и недотянутого «Ограбления по-джентльменски».

«Последняя дуэль» становится худшей мелодрамой года, но, одновременно, лучшей костюмной драмой. «Прошлой ночью в Сохо» становится визуальным концептом года. «Тик-так, бум!» обходит «Вестсайдскую историю» в соревновании лучших мюзиклов. Наконец, «Хороший, плохой, коп» получает у фильма «Перестрелка» переходящий приз за лучшую, что логично, перестрелку.

А что же сериалы, спросите вы? Стриминг-сервисы вроде «Нетфликса» вообще были королями шоубизнеса последние два года, и многие из перечисленных выше релизов просто не вышли бы без их поддержки. Но конкретно с сериалами последний год была беда. Так или иначе они почти все выходили с изъянами, а некоторые, вроде «Основания» и «Колеса Времени» устроили натуральное соцсоревнование на звание самого отвратительной экранизации (и повесточка подводит, опять же). Но анимационный «Аркейн» (лучшая новеллизация видеоигры, лучшая рисовка, лучшая музыка, лучшие персонажи) и игровая «Игра в кальмара» (лучший неанглоязычный релиз года, самый хайповый проект года, а также спецприз за самое мощное культурное влияние) совершили в шоубизнесе то, что редко удаётся сделать даже в кинопрокате, не то что на стриминге. Они ломали барьеры и сотрясали основы, и это достижение теперь нескоро будет побито.

А что же наше кино, есть ли заметные достижения, кроме упомянтого выше «Никто»? Самым хайповым фильмом года становится «Майор Гром», худшим фильмом года становится «Чернобыль» (Акиньшина и Козловский, соответственно, становятся худшими актёрами), «Петровы в гриппе» становятся лучшим фильмом года (а освобождённый из-под домашнего ареста Серебряков — режиссёром года), сцена с Хаматовой в библиотеке — лучшей экшн-сценой года, наконец, «Лётчик» и «Девятаев» на равных поборолись за звание самого провального патриотического фильма. Ну, а лучшим патриотическим байопиком под ёлочку становится «Чемпион мира».

Осталось нам вспомнить самые ожидаемые фильмы следующего года. Кроме уже упомянутого выше кейдж-муви нас ждут: приквел «Кингсменов» со смешным Распутиным, «Бэтмен» с Паттинсоном (который покуда всерьёз претендует на повторение лавров недавнего «Джокера»), «Падение Луны» Эммериха (но тут, напротив, скорее всего получится полная шляпа), а также развитие вселенной «Венома» в лице перенесённого «Морбиуса» с Джаредом Лето. Ну и наконец в запасе у голливудских продюсеров остался последний из тяжеловесов 2020 года, который пока так и не вышел, нас по-прежнему ждёт «Топ Ган: Марверик» с обязательным для него Томом Крузом.

Держим кулачки по поводу наших любимок, пусть у них всё получится, а поругать мы их всегда успеем. До встречи в новом году.

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