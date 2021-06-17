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Телохранитель жены киллера: Дело об усыновлении

Роман КОРНЕЕВ , 17 июня 2021

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«Телохранитель киллера» в своё время брал развесёлым бромансом и в каком-то смысле был идеальной комедией о противостоянии двух несовместимостей — в отличие от насупленной вселенной Джона Уика, в которой киллеры противостояли киллерам, тут им была противопоставлена фигура телохранителя, помешанного на правилах. И это было смешно, забавно, Райан Рейнольдс не повторялся, Сэмьюэль Л. Джексон шутил, всё это было приправлено дозированными погонями и перестрелками. В общем, когда во второй части под названием «Телохранитель жены киллера» авторы решили увеличить хронометраж Сальмы Хайек в роли большой мамочки это выглядело как переосмысление, которое сюжету вовсе не требовалось. Не, чувак, это всё не надо, давай обратно бадди-муви.

К этим возражениям в начале просмотра также присовокупилась настойчивая психотерапия и слишком уж тщательное следование трейлеру, начинало казаться, что нас снова всё заранее проспойлерили, и удивлять нас авторам уже нечем. Но то есть милёнка-кукарачу захватили злые враги, а ребёночек сам себя не сделает, и придётся нашему горе-телохранителю без лицензии снова брать в руки швейцарский нож, поскольку он обещал будущему себе больше не брать в руки оружия.

Однако к счастью, на момент в кадре выглядевших изначально вставными Бандераса и Фримана (а также громилы из «Амбреллы» в качестве заменителя Колокольникова) фильм делает решительный кульбит, резко возвращаясь к первоначальным лекалам. Парочка оболтусов (которых тут иначе как «дебилами» никто больше не именует) громит всё подряд, шутейки в своеобычном стиле шутятся, телохранители теперь противостоят телохранителям, киллеры — киллерам, в общем, перед нами внезапно тот самый сиквел, который ждали фанаты, как будто авторы в последний момент одумались и решили не чинить то, что не ломалось, и тем более не устраивать ребут на ровном месте, как это фактически случилось в «Форсаже 9».

Но и это тоже неправда. Потому что «семейное кино» про кукарачу, его психованную жёнушку и их бедового телохранителя не просто не заканчивается, оно ещё даже не начиналось. Тут будет всё — внезапные амнезии, подозрительные звонки, отцы и дети, коварные предательства и счастливые воскрешения. Ну то есть всё то, что так удачно смотрится на фоне итальянских туристических видов.

И внезапно оказывается, что это даже круче классического контента с бесконечными фейспалмами у каждого, кто видит главгероев в действии. И шутки тут свои придуманы, и вотэтоповороды, и даже тема усыновления раскрыта в итоге так, что хоть в воду ныряй. То есть каким-то чудом авторам удалось, не растеряв всё хорошее, что было в оригинале, спрятать от нас мимо трейлеров целое отдельное кино, которое в общем и спрятано-то было неглубоко, но тем забавнее смотреть вторую половину фильма.

До встречи в кино.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/06/17/hitmanswifesbodyguard.shtml

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