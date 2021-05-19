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Форсаж 9: Гадкий Торрето

Роман КОРНЕЕВ , 19 мая 2021

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Возвращение Джастина Лина, некогда перепридумавшего «Форсаж» в «Токийском дрифте» и в итоге вернувшего франчайз к жизни, в режиссёрское кресло «Форсажа 9» было для фанатского сообщества сигналом к тому, что хиханьки «Хоббса и Шоу» закончены, в ход идёт серьёзная артиллерия.

И трейлеры ожидания поддерживали — массовые спойлеры в виде возвращающихся (в том числе из небытия) персонажей, последовавшие за ними горячие споры, мол, так ли было задумано изначально, и вообще, что, вы серьёзно? Первые же кадры фанатские ожидания подтвердили — да, они серьёзно, предельно серьёзно (кроме двух традиционных клоунов). С насупленным видом Доминик Торрето колупается в тракторе, вспоминает былое, достаёт дробовик, обтягивает маечку, ни с кем не общается.

Особенно — вспоминает былое.

Про папу-гонщика, брата-угонщика и вообще про то, что ради семьи и кадык вырвешь, и на кичу заедешь. Только не братишке бедовому, потому что семья — это святое. «Форсаж» же вообще сериал не про гонки, как знает каждый фанат, а про семейные ценности. Потому как только братец снова нарисовался на горизонте — Торрето-старший тут же плюнул на всё — детей, завязку, потому что семья в смысле мордобоя — это тоже главное.

И всё было бы резонно и правильно, если бы не маячащий за кадром призрак Блондинчика, который по сюжету не просто так уехал на ферму, а именно ради детей. Мы же тут все люди серьёзные, пацан сказал — пацан ответил. Братцу тоже если сказали уматывать в случае проигрыша — значит умотает в далёкие дали, слово вора — закон. Вопрос только, почему его правильность, как во всём семействе Торрето, оказывается такой удобно-однобокой. Пацан — хозяин своего слова. Хочет берёт, хочет даёт. Хочет — сам себе бензонасос дырявит.

По местной логике брата можно легко кидать, потому что тот считает тебя убийцей отца (логично, не правда ли), но стоит братишке одуматься, так как бы никто никого уже и не кидал. И всё это — зловеще вращая глазами и играя желваками. Потому что кино у нас — серьёзное. Кроме, повторюсь, двух клоунов на ракете. Тут вообще самолёты, ракеты, магниты — бери, что плохо лежит!

И всё бы ничего, если бы в сюжет не вернули ещё и Сайфер с её вставным киберпанком, а также малопонятного грузинского (страна нарочито не называется, но Тбилиси же — крупным планом) папиного сынка, жаждущего завоевать мир при помощи такой-то японской матери (запираемый на ключ всё тех же семейных ценностей в виде генокода). Помноженное на киберпанк, противостояние братьев Грю со временем теряет всякие берега, перерастая из киберпанка в буквально себе супергеройский комикс, когда Торрето изображает Росомаху, а субтильные тётеньки одной левой вытаскивают мускулистых мужиков с того света, тоже изображая собой всепобеждающую силу семейных уз.

То есть к тому моменту, когда наступает время запускать ракету, местные гоночные Илоны Маски уже даже не пытаются изображать хоть какую-то логику. Крутят руль прямо в полёте, нарушая законы физики, химии, бытовой и математической логики так же легко, как выше по тексту давали и брали слова. Мамаша Шоу теперь наш друган, разнести половину города просто так, по ходу пьесы — это ваще норм, исчезнуть из жизни друзей просто потому что хрен с горы сказал тебе, что иначе тебе будут мстить братья Шоу (те самые которые выше), на фоне моральных вывертов двух братьев-акробатьев — это как два пальца об асфальт. То есть вы поняли, нам обещали фанатское кино и нам сняли ровным счётом его. Правда, зачем-то пересказав все лучшие моменты в трейлере (ну, кроме разве что взлёта ракетой, хотя, нет, его тоже спалили в послетрейлерной сцене), но фанаты ходят на «Форсаж» не ради новизны ощущений, напротив, они, предполагает Джастин Лин, хотят повторения пройденного. Чтобы в обтягивающей маечке и сшибая всё на своём пути. Потому что семья. А если кто по дороге заснёт в кинозале, так значит не брат он нам.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/05/19/fastfurious9.shtml

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