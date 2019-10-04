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Джокер: Я существую

Роман КОРНЕЕВ , 4 октября 2019

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Как собственно и оригинальный персонаж из вселенной DC, новая попытка его переосмысления за авторством Тодда Филлипса и, о чём поговорим отдельно, его исполнителя Хоакина Феникса нарочно нас запутывает, постоянно уводя зрителя в сторону. Точно так же, как Джокер постоянно сам себе противоречит, рассказывая разные истории собственного происхождения (см. «ты знаешь, откуда у меня эти шрамы?»), никак не может сам с собой договорится, «планировщик» ли он или творит то, что творит, исключительно в угоду собственным хаотическим инстинктам, точно так же и авторы новой экранизации пусть формально и придумывают для главного противника Бэтмена имя и детали биографии (причём местами довольно подробные), все эти детали, включая собственно имя «Джокер», и наличие в кадре отца и сына Уэйнов, молодого Альфреда, и даже собственно образ безумного клоуна перед самым финалом — это всё не более часть представления, реквизит, необходимый персонажу не в большей степени, чем очередное станиславское ружьё. То есть да, без этого не будет истории, но нет, без них она просто будет другой, но не принципиально другой.

Так сам жанр кинокомикса в этом фильме — это не более чем грандиозная обманка. В наше время тотального засилья «Марвел» на экранах, чтобы привлечь внимание широкой публики, нужно быть немного комиксом, причём желательно без приставки «анти», поскольку именно она зачастую не даёт автору искомую свободу, а напротив, закрепощает его в узких рамках стёба. Так «Академия Амбрелла», «Пацаны» и даже «Хранители» не свободны, они должны вечно ссылаться на свои многочисленные прототипы и двигать жанр, потому что «критикуя, предлагай». Тодд Филлипс и Хоакин Феникс формально снимают никакую не пародию и никакое не переосмысление, и даже не, простите, «серьёзный комикс», они реально снимают про становление Джокера. С комикс-допущениями, с грязным Готэмом на фоне, с, собственно, джокеровской клоунадой и его же саморазрушением. И при этом это всё равно не комикс вообще.

Потому что, повторюсь, если убрать из кадра Уэйнов, имя «Джокер» и заменить Готэм обратно на Нью-Йорк, в кадре не изменится вообще ничего. Всё тот же потерянный человек будет погружаться в пучину отчаяния, оставляя за собой лишь одно право — право на жестокую месть жестокому миру. В этом смысле новичок заходит гораздо дальше «Бёрдмэна», который, при всех его достоинствах, всё равно не покидает пределов жанра самокопаний пожилого актёра в затяжном кризисе среднего возраста. Да ещё и срывается в финале на голливудский полёт во сне и наяву.

«Джокер», напротив, лишь натягивает на себя маску «артхаусного кино» с грязной картинкой, обилием крупных планов изломанного человеческого тела и тем самым обильным курением, за которое у нас положено ставить лэйблу 18+ и дурацкое предупреждение в начале показа. На деле Тодд Филлипс снял предельно зрительское кино с невероятным для победителя Венецианского кинофестиваля кассовым потенциалом, который уже сравнялся с такими традиционными комикс-хитами DC как «Лига Справедливости». Потому что это никакой не артхаус, в котором во главу угла ставятся авторские задачи, это крепкий коммерческий кинематограф с историей, детективом, нервом, внятно расставленными по хронометражу арками и тем самым станиславским ружьём.

То есть полный зрительный зал весь фильм в напряжении следит за тем, как Джокер становится Джокером, пройдя через последовательность травм, и становясь на путь окончательного саморазрушения, а потом восставая из пепла вновь — всё тем же радостным клоуном, весело носящимся по коридорам Аркэма. И в этом тоже заключён своего рода обман. Потому что и тут «зрительскость» совсем не пошиба «Мальчишника в Вегасе», потому что там Галифианакис совсем не мог себе позволить подобного безапелляционного перформанса.

А в «Джокере» Феникс позволяет себе очень многое. Даже по сравнению с его же рэп-бенефисом «Я ещё здесь», хотя казалось бы, куда дальше. Собственно, если ему не дадут в этом году «Оскара», премию можно закрывать. Физически и, наверняка, душевно изматывающая имперсонация в человека, смех которого заменял ему рыдания, а главная трагедия в жизни состояла в том, что он не мог никак понять, существует ли он вообще — если кто-то сомневался, что актёрская игра Феникса сместит на пьедестале лучших исполнителей роли Джокера недостижимого доселе Хита Леджера, то к моменту первого убийства вопрос был решён однозначно. Это огромная, шекспировского масштаба драматическая роль, бихейвиористская, экзистенциальная драма, остросоциальное высказывание, в которой актёр в буквальном смысле вынимает из себя душу, такое не должно оставаться без наград.

Но и это лишь полуправда. Не на одном актёре тут всё держится, Тодд Филлипс мастерски рассказывает нам историю и показывает не очередной театр на экране, а именно кино. Большое, сложнопостановочное, с массовыми сценами, необычными ракурсами, музыкой, операторской работой и лютой, прожигающей всё насквозь ненавистью. В финале ты просто желаешь смерти всему этому городу. И это разрушает последние сомнения в том, что это просто такой комикс, пусть и скорее разлива «Старого Логана», нежели «Дэдпула». Комикс никогда не сможет себе позволить по-настоящему взрослые эмоции для по-настоящему взрослой аудитории. Тодд Филлипс и Хоакин Феникс смогли себе позволить. И прекрасно уже то, что этот их творческий посыл смог дойти до зрителя, поскольку и сборы, и зрительские рейтинги у фильма великолепные. До встречи в кино.

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